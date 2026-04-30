El Tribunal Supremo admite a trámite los recursos contra el indulto a los Seis de La Suiza

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite los recursos presentados contra el indulto a los Seis de La Suiza condenados previamente por hostigar al dueño de una pastelería de Gijón. La decisión de otorgar la libertad fue tomada por el Consejo de Ministros a principios de mes y este miércoles por la tarde ha recaído en la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo en forma de seis recursos idénticos presentados por la familia de la pastelería. En menos de 24 horas, la sala los ha admitido a trámite dando paso a un plazo improrrogable de 20 días para remitir los expedientes y comprobar si las justificaciones del Gobierno eran correctas o no.

Las dos vías que se abren a partir de ahora pasan por señalar que, en caso de no haya justificación, los magistrados, encabezados por el juez ponente José Luis Quesada Varea, dictará sentencia estimando los recursos. En caso de que no la haya, se abre una nueva vía a explorar ya que la nueva decisión judicial iría en contra de las cuatro adoptadas anteriormente y que dictaron una sentencia de tres años y medio de cárcel para las cinco mujeres y el hombre por "coacciones graves y obstrucción a la justicia, con presiones insistentes ejerciendo vis compulsiva contra un empresario"

Una vez que el ministerio remita el expediente de indulto, la defensa de la familia de la pastelería tendrá 20 días para presentar la demanda contenciosa-administrativa, es decir, el grueso de los fundamentos jurídicos sobre los que se asientan sus recursos. Por contra, también se espera una respuesta de la abogacía del estado que ejercerá la defensa del Gobierno. Para este trámite, la familia ha requerido de los servicios de asesoría de Santiago Milans del Bosch, experto en la materia.

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"Tenemos una confianza del 100%. Con criterios jurídicos, el indulto es ilegal y se ha concedido de forma política incumpliendo la sentencia y la ley del indulto. El Gobierno los puede conceder, pero no de manera arbitraria y sin justificación", explicó Pablo Álvarez Meana, hijo del dueño de La Suiza.