Bailes latinos, sevillanas, magia... mucha diversión prevista en las fiestas de mayo de El Llano

Todo listo en el barrio de El Llano para dar el pistoletazo de salida a sus fiestas del mes de mayo, impulsadas desde la asociación vecinal "Fumeru", que este año llegan cargadas de música, bailes y, por supuesto, la ya tradicional "paellada vecinal". Las fechas, del viernes 22 al lunes 25.

La programación arrancará a las cinco de la tarde del viernes con la apertura del recinto, ubicado como todos en la plaza del 3 de abril, junto al complejo deportivo del barrio. Las actividades arrancarán con una exhibición y animación de bailes latinos a cargo de Marga Ortega, que será el anticipio al pregón previsto a las siete y media de la tarde y que correrá a cargo de Teresa Sánchez. Fran Juesas, la orquesta "Pasito show" y Dj Grand pondrá la música en la apertura de las fiestas.

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La sesión vermú del sábado estará amenizada por "Moriarty" y, ya por la tarde, el protagonismo será para las sevillanas, de nuevo liderada la cita por Marga Ortega. La música a lo largo de la tarde y la noche correrá a cargo de "De sur a norte", "Los Testigos-BBC" y Suarezz Dj.

Programación de las fiestas de El Llano. / LNE

El domingo está plagado de actividades. Por un lado, los vecinos disfrutarán de la actuación en directo de José Toboada, "el cover de Sabina", que ya hace unas semanas llenó el Centro Municipal Integrado de El Llano con su recital. Habrá cortador de jamón desde las dos de la tarde y, media hora después, comenzará a servirse la gran paella vecinal, que incluye un plato, pan y postre por diez euros.

Las atracciones del recinto ferial abrirán todos los días a las cinco de la tarde. La tarde del domingo estará amenizada por la actuación de Mina Longo, pero antes y después también habrá música con "The Clovers" y Dj Hugo.

El broche a la folixa será el lunes, con el Mago Jaco y el cantante asturiano Juanín de la Torre, encargado de clausurar las fiestas de El Llano.