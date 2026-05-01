El complejo deportivo de El Llano encara mejoras en vestuarios y el gimnasio y sumará una nueva zona

A la instalación de una nueva pista deportiva cubierta, donde varios clubes de la ciudad comenzarána entrenar la próxima semana, se suma ahora una serie de actuaciones en el complejo deportivo de El Llano que aspira a consolidar distintos mejoras para los usuarios.

Uno de los trabajos que se van a llevar a cabo, por ejemplo, tienen que ver con el acondicionamiento del gimnasio de la piscina, pues se va a renovar la ventilación en una zona en la que hace mucho calor habitualmente. También se renovarán las máquinas del gimnasio, una remodelación que desde el Patronato Deportivo Municipal se han adquirido por "renting".

Piscina de El Llano. / Juan Plaza

Otra mejora prevista es que en la antigua bolera del complejo van a poner máquinas de calistenia, una actividad que se lleva a cabo de lunes a jueves. “Vamos a dejar un complejo deportivo, céntrico y muy competitivo”, destacó el concejal de Deportes, el popular Jorge Pañeda.

El complejo de El Llano cuanta con una piscina construida en 1991, que lleva el nombre del médico gijonés "Luis Alvargonzález". Dispone de un vaso polivalente con ocho calles de 25 metros de largo por 16 metros de ancho y una pofundidad que oscila entre los 1,80 y los 2 metros.

Además, cuenta con una pista polideportiva divisible en tres módulos que permite acoger "campos reglamentarios de baloncesto, balonmano, fútbol sala, voleibol y hockey patines, además de una sala polivalente con tatami de artes marciales y pista de bádminton".