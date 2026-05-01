Gijón aspira a superar el millar de nuevos árboles en 2026

Superar el millar de nuevos árboles en Gijón en 2026 es el objetivo marcado por la concejalía de Medio Ambiente, liderada por el popular Rodrigo Pintueles. En concreto, trabajan con la previsión de incorporar otros 350 árboles más este año, que se suman a los 950 plantados en lo que va de curso para "reporzar la apuesta por una ciudad más verde".

Destacan desde Medio Ambiente que, "frente a etapas anteriores de desidia e inacción", ahora se están "dando un impulso claro a la presencia de arbolado en la ciudad, con actuaciones planificadas que pretenden avanzar hacia un modelo urbano más saludable y más habitable que apuesta por integrar la naturaleza en la ciudad”. "Este gobierno local ha dado un impulso real y medible al arbolado urbano en Gijón, con más plantaciones, más planificación y una estrategia clara de renaturalización”, celebra Pintueles.

Las labores han priorizado la reposición de arbolado, la mejora de zonas verdes y la incorporación de nuevos ejemplares en calles, parques y espacios urbanos. Además, están los trabajos de silvicultura urbana, "con 19.768 plantones incorporados en proyectos de renaturalización (Gijón Ecoresiliente, Piles Natural y otras actuaciones) que refuerzan la infraestructura verde y la biodiversidad de la ciudad".

Rodrigo Pintueles, a la izquierda, y Alejandro Navazas, visitando Piles Natural. / Marcos León

“Cada árbol que incorporamos no es solo una mejora estética: es una inversión directa en salud, en calidad del aire y en confort para nuestros barrios”, destaca Pintueles. A su juicio, “no se trata solo de plantar más, sino de hacerlo mejor", señala el concejal popular, que apuesta por llevar a cabo los trabajos con "criterios técnicos, especies adecuadas y planificación, para que cada actuación tenga un impacto real y duradero”.

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“Hoy Gijón no solo planta más árboles, sino que lo hace con una estrategia detrás. Ese es el cambio: pasar de actuaciones puntuales a una política ambiental estructurada y con resultados”, remata Pintueles.