Los líderes de UGT y CC OO, con los seis condenados de La Suiza tras el recurso contra el indulto: "Fue sindicalismo del bueno"
"Hoy en día es muy fácil condenar y sancionar a los piquetes informativos", señalan durante el primero de mayo
Y. G. / M. C.
Los secretarios generales de UGT y de CC OO de Asturias, Javier Fernández Lanero y José Manuel Zapico, redoblaron este viernes su apoyo a los seis condenados de La Suiza, después de que el Tribunal Supremo haya admitido a trámite los recursos presentados contra los indultos a estos seis sindicalistas vinculados a CNT, tras haber sido previamente condenados por hostigar al dueño de una pastelería en Gijón. Los dirigentes de los sindicatos mayoritarios se refirieron a este caso durante la manifestación del primero de mayo, que este año celebraron en Gijón.
"Saludamos el indulto del Gobierno, creemos que es lo correcto y que las compañeras se sientan arropadas por la clase trabajadora asturiana, porque nunca van a estar solas", señaló José Manuel Zapico tras reiterar que en su opinión los indultados lo que hicieron fue "sindicalismo y además sindicalismo del bueno". "Ahí no hubo coacciones, ahí no hubo obstrucción a la Justicia, lo que hubo fue el derecho de huelga con piquetes informativos pacíficos", señala en contra de lo que han venido manteniendo las sucesivas instancias judiciales.
Por su parte, ante la admisión a trámite del recurso contra el indulto, Javier Fernández Lanero señaló que "exigimos justicia para las seis de La Suiza, no están teniendo justicia". "Hoy en día es muy fácil condenar y sancionar a los piquetes informativos, es muy fácil condenarlos y meterlos en la cárcel, pero yo no conozco ninguna empresa que por incumplir la salud laboral esté metida en la cárcel", opinó.
El dirigente ugetista trajo a colación que desde 2012 se han abiertos causas judiciales penales contra más de 300 sindicalistas. En este caso concreto, consideró que la sentencia que condenó a los seis de La Suiza "ha sido una injusticia que ha traído muchísimo sufrimiento a ellas y a las familias".
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