"Controlar sin dañar": la campaña frente a las gaviotas en Gijón que llega a El Llano

El Centro Municipal Integrado de El Llano acogerá la próxima semana una cita sobre el control de la población de gaviotas en Gijón, una especie que a menudo provoca molestias a los ciudadanos, especialmente en zonas de ocio hostelero.

La cita, abierta a todos los públicos, estará protagonizada por el biólogo y ornitólogo César Álvarez Laó, coordinador del anillamiento de gaviotas patiamarillas en Asturias y estudioso de la especie. Esta charla, impulsada por la concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad, tiene como objetivo presentar las "singularidades" de las gaviotas "y darnos las pautas adecuadas para un convivencia pacifica con la especie".

La charla se enmarca en la campaña divulgativa "Plan gaviota", que lleva por lema "Controlar sin dañar". En concreto, esta conferencia de concienciación parte de la base de "trabajar juntos para minimizar sus molestias sin poner en peligro a la especie".

El encuentro arrancará a las 19.00 horas el próximo día 13 de mayo, miércoles, en el Aula 3 del Centro Municipal Integrado de El Llano. El acceso será libre hasta completar el aforo.

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El plan gaviota difunde también la importancia "de no dejar comida a su alcance en las terrazas y en las playas y de vigilar que alumnos en los colegios no las alimenten". Se busca así ayudar a que las gaviotas "regresen a su hábitat natural en la costa".