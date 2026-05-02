Inscripciones abiertas para la carrera popular La Serena: una cita solidaria con "la mejor voz de Asturias"

Los vecinos del barrio de El Llano -y todos aquellos gijoneses que se sumen a la iniciativa- están ultimando los preparativos para una de sus citas clave del año: la ya tradicional carrera popular. Se trata de una cita solidaria que este año se celebrará el domingo 7 de junio y estará enfocada a la asociación Síndrome Phelan McDermid. Las inscripciones para la prueba, impulsada por la asociación vecinal La Serena, ya están en marcha.

El recorrido de la Carrera Popular Solidaria La Serena – El Llano en Marcha será de 5 kilómetros y los beneficios se destinará a esta asociación que trata con pacientes y sus familias que padecen esta enfermedad rara genética causada por alteraciones en el cromosoma 22, concretamente en una región llamada 22q13 o en el gen SHANK3. Apenas 1 de entre treinta mil y cuarenta mil personas en el mundo están afectadas por este síndrome cuyo principal problema, además de los efectos, es que en muchos casos todavía sigue sin diagnosticar.

Las inscripciones para la carrera ya están abiertas. Se puede hacer de forma online y también de manera presencia en la calle Saavedra, 49. El coste para los adultos es de 8 euros y de 3 euros para los niños. Todos los beneficios irán destinados a la asociación Síndrome Phelan McDermid.

Noticias relacionadas

La cita impulsada por La Serena, además, tendrá un aliciente especial. En concreto, estará amenizada por la voz de Héctor Moro, atleta asturiano "con más maratones oficiales en su palmarés, entrenador y, sobre todo, una persona volcada con las causas solidarias". Natural de Laviana, lleva más de 25 años organizando y narrando eventos deportivos, con una dilatada trayectoria también en la radio. "¡Vuelve la mejor voz del deporte en Asturias!, anuncian desde el colectivo vecinal.