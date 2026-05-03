Golpea a su expareja con una barra de hierro en Gijón y la amenaza "con una pistola": en su coche hallaron varios cuchillos, martillos, destornilladores y navajas
El varón fue detenido y trasladado a comisaría
La presunta arma de fuego no fue localizada
La Policía Local ha detenido a un hombre de 59 años por un presupuesto delito de violencia de género. La víctima, su expareja, pidió ayuda este sábado por la noche asegurando que había sido golpeada con una barra de hierro y amenazada con una pistola. El supuesto agresor fue localizado gracias a que la mujer describió su vehículo, y fue localizado en la avenida de Gaspar García Laviana. En el cacheo previo a su arresto se halló una navaja, pero por ahora no se ha encontrado ningún arma de fuego.
La mujer llamó a la Policía a las 22.35 horas "asegurando que había sido perseguida, amenazada y golpeada en la espalda por su expareja con una barra de hierro". Declaró también que el hombre, tras la agresión, "la amenazó presuntamente mostrándole una pistola", y que después se había ido del lugar en su coche.
Fue la descripción de ese vehículo lo que permitió dar con el sospechoso, que rondaba las inmediaciones de Gaspar García Laviana, entre Pumarín y El Llano, donde este vehículo estaba estacionado. Tiene 59 años y fue trasladado a la comisaría de la Policía Nacional. Los agentes inspeccionaron el vehículo y, en su interior, localizaron varios cuchillos, martillos, destornilladores y navajas. La supuesta pistola, al menos en el momento del arresto, no había sido localizada.
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