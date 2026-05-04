Borja Balbuena lleva su libro “Superhéroes sin superpoderes” a El Llano

Una experiencia de lucha contra el cáncer. Ese es el argumento del libro "Superhéroes sin superpoderes” del gijonés Borja Balbuena, una obra en la que relata su experiencia con la enfermedad y que esta semana disfrutarán en el barrio de El Llano.

La asociación vecinal La Serena impulsa para el fin de semana un encuentro con el joven autor para que presente su libro. "En esta obra, el autor comparte en primera persona su experiencia en la lucha contra el cáncer, ofreciendo un testimonio cercano, valiente y lleno de humanidad que no deja indiferente", señalan desde el colectivo vecinal.

La cita, prevista a las 18.30 horas el sábado, día 9 de mayo, en la sede vecinal (calle Saavedra, 49), tendrá un carácter solidario a favor de la Asociación de Cáncer Infantil y Juvenil de Galicia (ASANOG) para apoyar "su importante labor".

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Borja Balbuena fue diagnosticado de un linfoma a los 16 años y a partir de ahí comenzó una historia de superación y optimismo en su lucha contra el cáncer que compartió en este libro que ahora disfrutarán en El Llano.