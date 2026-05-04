El gijonés que amenazó a su expareja, en libertad con cargos y orden de alejamiento
El varón se enfrenta a cuatro años de cárcel por amenazas y tenencia de armas
El gijonés detenido el pasado fin de semana por la Policía Local después de amenazar y agredir presuntamente a su expareja quedó este lunes en libertad con cargos después de prestar declaración en sede judicial. Pero con una orden de alejamiento que le impedirá aproximarse a la denunciante a menos de 500 metros. Desde el Juzgado de Violencia, además, se fijó una fecha para el juicio en el que se enfrentará a un delito de amenazas y otro de tenencia de armas por los que afronta cuatro años de cárcel y otros tantos de alejamiento.
Los hechos ocurrieron sobre las 22.35 horas del sábado. La mujer alertó a la Policía Local de que su expareja la había amenazado con una pistola y que la había agredido con una barra de hierro antes de salir huyendo del lugar.
Este individuo, de 59 años, fue localizado por los agentes actuantes en las inmediaciones de la avenida de Gaspar García Laviana, entre Pumarín y El Llano. Se encontraba junto a su vehículo y los policías le incautaron varias armas, pero no la supuesta pistola.
Sí incautaron los agentes cuchillos, martillos, destornilladores y navaja, una de ellas denominada de "mariposa" que es ilegal llevarla encima. Es por ello que la Fiscalía le atribuye un delito de tenencia de armas por el que solicita dos años de condena. También otro delito de amenazas con la misma pena requerida, pero, finalmente, no se sentará en el banquillo por lesiones. Además, se interesa una prohibición de acercarse a su expareja o comunicarse con ella por cualquier medio durante cuatro años. El caso queda a la espera de juicio oral.
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