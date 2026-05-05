Manuel Jesús Álvarez, profesor del Doña Jimena, gana el premio de ensayo Rosario de Acuña con un repaso a la derecha política en la Transición
El joven Xuan Niembro, estudiante de Cangas de Onís, se hace con el galardón estudiantil con un análisis de la historia del pastoreo
Bromea el profesor Manuel Jesús Álvarez García que puede presumir de haber "una vez y media" el premio de ensayo Rosario de Acuña. El docente, que se había hecho con el galardón en 2015 por un ensayo firmado a medias con el también profesor Luis Arias, se hizo de nuevo este martes, ahora en solitario, con este reconocimiento anual, esta vez, por un exhaustivo estudio sobre la historia de los partidos de derecha y su papel en Asturias durante la Transición. Cuenta el docente que había empezado a indagar sobre este tema hace ahora más de 20 años, y que retomó la investigación hace "seis o siete años" ante la sensación de que este periodo histórico, que sí ha contado en mayor o menor medida el movimiento sindical y de la izquierda, había dejado un poco más de lado la ideología del otro bando y la evolución en Asturias de Alianza Popular.
Junto al profesor, que da clases en el Doña Jimena, resultó también ganador, en la categoría de alumnos, Xuan Niembro Caso, estudiante del IES Rey Pelayo de Cangas de Onís. Su propuesta lleva como título "El Cotu de Cuera: la historia del pastoreo", y repasa la historia de los pastos mancomunados de este entorno entre Cabrales y Llanes y de su gestión desde sus orígenes y hasta la actualidad. El estudio del joven incluye entrevistas con los últimos pastores de la zona, los asentamientos en el entorno y el impacto del lobo.
Álvarez García, por su lado, titula su estudio "¿En el principio está todo? La difícil construcción de una 'nueva' derecha en la Transición: la formación de la Alianza Popular en Asturias (1976-1983)" y repasa los orígenes de Alianza Popular, su fundación en Asturias y la evolución política de sus impulsores. Analiza también la refundación de la agrupación y reflexiona sobre la influencia de ésta en el actual Partido Popular.
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