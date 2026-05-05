Preocupación en el barrio gijonés de El Llano por robos casi "diarios" en una tienda de regalos y gominolas: "Estamos hartos"

"Estamos hartos. No son casos aislados, sino algo que estamos sufriendo día tras día". Este es el mensaje que han lanzado desde la tienda de regalos Vulevú, ubicada en la avenida Manuel Llaneza de Gijón, después de haber sufrido un nuevo robo este martes.

Tal y como explican los trabajadores de este establecimiento, desde las pasadas Navidades han sido víctimas de una serie de hurtos que ya han denunciado. "En uno de ellos se llevaron material valorado en más de 60 euros, en otro algunos perfumes... todo va sumando y cada robo es un golpe duro para el pequeño comercio que lucha por salir adelante", lamentan estos empleados

Además, aseguran que después de haber denunciado esta situación en redes sociales han recibido mensajes desde otros negocios en los que también vienen sufriendo robos en los últimos meses. "Nos preocupa lo que está sucediendo. Un día roba gente joven, otras veces son gente más mayor... Nunca habíamos pasado por algo así", remarcan.

Noticias relacionadas

En la imagen que han publicado en sus redes sociales aparece uno de los chicos que ha participado en uno de los últimos robos. "Si alguien ha visto algo, tiene cualquier información o puede ayudarnos a identificar a esta persona, os agradeceríamos que nos escribierais", indican los empleados de una tienda en la que agregan que "vamos a seguir revisando las cámaras y denunciando para que den con los responsables".