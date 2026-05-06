La Asociación El Fumeru abre el apetito de las fiestas de mayo en El Llano con el reparto del bollo

A menos de un mes para que El Llano celebre sus fiestas de mayo, organizadas por la Asociación El Fumeru, las celebraciones se adelantan por unos días con la entrega del bollo y la botella de vino. Un acto tradicional y que se enmarca dentro del Día del Socio en la Asociación.

Este 7 de mayo, aquellos integrantes podrán acudir hasta la sede, en la calle Río de Oro, 11, para recoger el bollo de chorizo y la botella de vino en horario de 17.00 a 20.00 horas. Es necesario presentar el carnet de afiliado y también tener todos los pagos al corriente. Así mismo, cualquier vecino que quiera adquirirlo, podrá hacerse socio en el momento para hacerse con el tradicional lote.

Esto será la antesala para lo que tienen preparado en la asociación del 22 al 25 de mayo con sus fiestas. La programación arrancará a las cinco de la tarde del viernes con la apertura del recinto, ubicado en la plaza del 3 de abril, junto al complejo deportivo del barrio. Habrá una exhibición y animación de bailes latinos a cargo de Marga Ortega, que será el anticipo al pregón previsto a las siete y media de la tarde y que correrá a cargo de Teresa Sánchez. Fran Juesas, la orquesta "Pasito show" y DJ Grand pondrá la música en la apertura de las fiestas.

La sesión vermú del sábado estará amenizada por "Moriarty" y, ya por la tarde, el protagonismo será para las sevillanas, de nuevo liderada la cita por Marga Ortega. La música a lo largo de la tarde y la noche correrá a cargo de "De sur a norte", "Los Testigos-BBC" y Suarezz DJ.

El domingo está plagado de actividades. Por un lado, los vecinos disfrutarán de la actuación en directo de José Toboada, "el cover de Sabina", que ya hace unas semanas llenó el centro municipal integrado de El Llano con su recital. Habrá cortador de jamón desde las dos de la tarde y, media hora después, comenzará a servirse la gran paella vecinal, que incluye un plato, pan y postre por diez euros.

Noticias relacionadas

Las atracciones del recinto ferial abrirán todos los días a las cinco de la tarde. La tarde del domingo estará amenizada por la actuación de Mina Longo, pero antes y después también habrá música con "The Clovers" y Dj Hugo. El broche a la folixa será el lunes, con el Mago Jaco y el cantante asturiano Juanín de la Torre, encargado de clausurar las fiestas de El Llano.