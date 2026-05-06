De El Llano a Fauna Salvaje: la escapada de fin de semana de la Asociación La Serena

Un nuevo plan de viaje que tienen entre manos en la asociación vecinal La Serena de El Llano. Está previsto para el domingo 17 de mayo realizar una excursión a un paraje único, el Museo de la Fauna Salvaje. La actividad, de un día, incluye desayuno, comida y la visita al pueblo de Boñar, a pocos kilómetros del paraje único.

La actividad, abierta a socios y no socios de la asociación, tendrá salida ese domingo a las ocho de la mañana. El primer alto en el camino será en Villamanín, concretamente en el restaurante Ezequiel donde tienen previsto desayunar. De once de la mañana a dos de la tarde será la visita al Museo de la Fauna Salvaje. Si el tiempo acompaña, también se realizará un recorrido por el zoológico en land rover.

La comida será en el pubelo de Cistierna con un menú de patatas guisadas con chipirones y mejillones, de primer plato, y bacalao al horno con tomate, pimiento y alioli, de segundo. También se incluye postre, café, agua, vino y gaseosa. Por la tarde, habrá una hora libre para conocer Boñar antes de regresar a Gijón.

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La excursión tiene un precio de 32 euros para socios y de 44 euros para no socios. Desde la Asociación apremian a todos los interesados en acudir que se inscriban lo antes posible, ya que las plazas son limitadas.