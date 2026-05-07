Carmen Duarte presenta en El Llano su última publicación: "Reivindicación y raigañu nel costumismu asturianu"

La dramaturga Carmen Duarte presentó esta tarde su última publicación "Reivindicación y raigañu nel costumismu asturianu" en el CMI El Llano. En el acto, que contó con gran acogida del público, participó también Montserrat López Moro, concejala de Cultura. Esta última obra de Duarte la forman dos piezas teatrales "El mi fíu ye abogao" y "La secretaria" que inciden en los temas predilectos de la gijonesa: la libertad sexual y la igualdad. "Son muy reivindicativas", reconocía en las páginas de LA NUEVA ESPAÑA, sobre esta nueva obra que aglutina dos textos que pese a que se escribieron hace unos años, se mantienen vigentes en la actualidad.