Una fuga en una tubería deja sin agua a varios edificios en El Llano
Los operarios de la Ema cortan el suministro para encontrar el escape que también ha dejado inundado el foso de un ascensor
Una fuga de agua en una de las tuberías de la calle Pérez de Ayala ha provocado cortes en el suministro durante la mañana del jueves para paliar la avería. Según ha podido saber este periódico, los vecinos de uno de los edificios afectados alertaron de que el foso del ascensor se encontraba inoperativo al estar inundado. La causa de este incidente ha sido la rotura de una tubería de microcemento, a una profundidad considerable, que ha derivado en el escape de agua al hueco del elevador.
A primera hora de la mañana, operarios de la Empresa Municipal de Aguas (EMA) estaban trabajando en la zona. Las dificultades para hallar el origen de la fuga alargó algo más de la cuenta las tareas. Debido a la fuga, los vecinos del 31, 33 y 35 de la calle Pérez de Ayala estuvieron sin suministro durante toda la mañana.
Desde la EMA han confirmado que no se trata de una avería grave y que el suministro volverá lo antes posible. Da la casualidad que hace unos meses, en uno de los portales cercanos, no el que ha sido afectado recientemente, también se inundó el foso del ascensor.
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