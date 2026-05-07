Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Opinión

Héctor Colunga

Héctor Colunga

Versos a pie de calle

Se levantaba todos los días desde su rincón preferido de la ciudad. Los nichos de Cabueñes eran su cobijo, el lugar donde más paz encontraba. La Laboral su postal matutina.

Con la ilusión cercenada de quien se siente invisible para la sociedad, memorizaba poemas. Coqueteaba con rimas y ripios para anestesiar sus momentos de soledad. Cordobés de nacimiento, gijonés de adopción. Aquí deambuló por calles y callejones. Ningún quejido, todo sonrisas. Sobre todo cuando prestabas tu tiempo para escuchar sus poemas. ¡Cuánto nos cuesta regalar aquello que más felicidad puede dar!

Nada de tinta en papiros. La intemperie de la calle, de la noche, de la lluvia, no casa bien con papeles. Todo en su cabeza, en esa memoria prodigiosa de quien descubría belleza en cualquier rincón. Lugares que pasan inadvertidos a nuestros ojos. Ojos que creen tener mucho, cuando estamos vacíos de todo. Él sin apenas nada tenía la mayor de las posesiones: una mirada pura y cariñosa que prefiere compartir palabras a guardar tesoros.

Hace casi 8 años su sueño se hizo realidad. Era 8 de julio. 21.30. La carpa “A quemarropa” de la Semana Negra estaba llena de gente ansiosa por escuchar a Pedro. Su primer poemario impreso, “Versos a pie de calle”, se presentaba esa noche. Su sonrisa era mayúscula. Recuerdo cada gesto, cada mirada, cada verso. Los aplausos eran infinitos. Todo el mundo quería su libro. Todo el mundo quería a Pedro. En un lado de la carpa estaban Lara, Irma, Andrea, Jony… emocionados. Ellas y él saben por qué.

La vida de Pedro apenas cambió. Seguía recorriendo las mismas calles, los mismos callejones, durmiendo en el mismo cementerio… O quizás sí: sus poemas descansaban en las páginas de un libro que llevaba bajo el brazo allá donde iba. Algún recital. Alguna tertulia. Entrevistas. Once meses.

El 12 de junio de 2019, muy cerca de donde dormía, nos abandonó.

Hoy quiero recordar a Pedro y a todas las personas que luchan cada día por sobrevivir. Que sufren la invisibilidad de una sociedad que no mira atrás, que no se sienta a escuchar. A todas las personas que pelean todos los días desde hace muchos años por cambiar un sistema que aparta a quienes más sufren.

Les dejo con unos versos dedicados a Gijón del poeta Pedro Serrano:

Con voz intensa negra 

hablen todos los mares 

los verdes manantiales 

de esta profunda tierra.

 

Por esta ilustre villa 

luzco mi negra cruz 

desde esta fina luz 

en esta breve orilla. 

 

Brille la dulce espuma 

y los ricos manjares 

en los negros altares 

brille alegre la luna. 

TEMAS

  1. Investigan una violación a un joven que apareció aturdido en un parque de Gijón
  2. Muere una joven de 25 años tras precipitarse desde una ventana en Gijón
  3. Los dueños del criadero de perros ilegal de Gijón acaban detenidos por maltrato animal
  4. Golpea a su expareja con una barra de hierro en Gijón y la amenaza 'con una pistola': en su coche hallaron varios cuchillos, martillos, destornilladores y navajas
  5. Los nuevos dueños del histórico restaurante Las Delicias desvelan sus planes: 'Forma parte de la memoria colectiva de Gijón
  6. Un subfusil de guerra, pistolas camufladas en bastones y cerca de 9.000 cartuchos: gran golpe al tráfico de armas en Asturias con cinco detenidos en Gijón y Oviedo
  7. Los investigados por el criadero ilegal de Gijón mantienen su inocencia y achacan todo 'a una campaña mediática
  8. Gijón pierde uno de sus merenderos más queridos: Casa Arturo se despide tras 75 años de historia

Versos a pie de calle

Carmen Duarte presenta en El Llano su última publicación: "Reivindicación y raigañu nel costumismu asturianu"

Carmen Duarte presenta en El Llano su última publicación: "Reivindicación y raigañu nel costumismu asturianu"

Una fuga en una tubería deja sin agua a varios edificios en El Llano

Una fuga en una tubería deja sin agua a varios edificios en El Llano

La mejora de la atención a la fragilidad en los centros sociales ya se nota en el barrio gijonés de El Llano

La Asociación El Fumeru abre el apetito de las fiestas de mayo en El Llano con el reparto del bollo

La Asociación El Fumeru abre el apetito de las fiestas de mayo en El Llano con el reparto del bollo

¿Cuál es el barrio de Gijón preferido por las gaviotas para poner sus nidos?

¿Cuál es el barrio de Gijón preferido por las gaviotas para poner sus nidos?

Generación Ghibli

Manuel Jesús Álvarez García, premio Rosario de Acuña: "De la transición se ha perdido la exigencia a nuestros diputados, no se piden responsabilidades"

Manuel Jesús Álvarez García, premio Rosario de Acuña: "De la transición se ha perdido la exigencia a nuestros diputados, no se piden responsabilidades"
Tracking Pixel Contents