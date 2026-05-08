Estudiantes del Doña Jimena llenan de arte los escaparates de Gijón para impulsar el comercio de proximidad
En el proyecto participan diez negocios que se esperan ampliar en futuras ediciones
De las aulas del IES Doña Jimena a los escaparates de Gijón. Los alumnos de 1º de Bachillerato de Artes del centro educativo de El Llano, en colaboración con la Unión de Comerciantes, han impulsado una campaña para "poner en valor el comercio de proximidad como parte activa de la vida urbana".
Bajo el lema de "¡Cuidado! Que Pinta", han sido los propios estudiantes, aprovechando su formación, los que han llevado sus diseños a las cristaleras de diez comercios de la ciudad. El proyecto piloto ha contado con una gran acogida y sirve para "ofrecer al alumnado una experiencia real vinculada a su formación y reforzar la colaboración entre centros educativos, comercios e instituciones", como detallan desde la Unión de Comerciantes.
Los alumnos, han aprovechado sus horas lectivas para decorar los escaparates y darles un nuevo enfoque que atraiga la atención de los paseantes. Dibujos a mano alzada, de trazo fino y en blanco son los que se pueden ver en los negocios que, en su mayoría, se encuentran en el eje comercial de Menéndez Valdés y la plazuela de San Miguel.
La idea para esta iniciativa es abrir la participación a más comercios en futuras ediciones y que "se ponga en valor el comercio de proximidad como parte efectiva de la vida urbana" y "acercando el arte en la calle". Los comercios participantes en esta edición han sido: IT, Santa Rita Baby, En el Modo D, La Inquieta, Fly, Ohmios Eyewear, Stress, La Buena Letra, Alicia y Trainer.
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