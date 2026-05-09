Evacuada al hospital una mujer tras un brutal accidente en la avenida de El Llano, en Gijón: "Dio varias vueltas de campana, de película"

Brutal accidente en la avenida de El Llano esta tarde, en torno a las 17.00 horas. Una mujer tuvo que ser trasladada al Hospital de Cabueñes y varios sufrieron importantes daños a causa de un accidente que, según testigos, se produjo cuando un coche golpeó a otros que se encontraban en el semáforo situado a la altura del cruce con Gaspar García Laviana. "Fue algo raro, como de película. Sentimos un golpe muy fuerte y, de repente, vimos un coche volando", expresaron algunos de los implicados.

Ese vehículo llegó a impactar en tres coches que estaban esperando a que el semáforo volviera a dar paso al tráfico. Fue entonces cuando un turismo los golpeó, los dañó y llegó a dar varias vueltas de campana.

Precisamente, la conductora de ese vehículo fue la persona a la que tuvieron que evacuar en ambulancia hasta el hospital. Del resto de los implicados, tan solo algunos sufrieron heridas leves.

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Hasta el lugar de los hechos se trasladaron varias ambulancias, así como agentes de la Policía Local y bomberos. También acudieron varias grúas para retirar los vehículos de la zona y poder abrir de nuevo el tráfico.