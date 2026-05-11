Accidente grave en Gijón: un conductor de patinete, con las piernas rotas después de ser atropellado

Fuerte accidente en la avenida Schultz de Gijón que se ha saldado con un conductor de patinete gravemente herido. El suceso que ocurrió a primera hora de la mañana, involucró también a un segundo vehículo que fue el que impactó contra el patinete.

El único herido, un joven de 28 años, sufrió un traumatismo craneoencefálico así como fracturas en las dos tibias y peronés, además de lesiones varias en el rostro. Debido a su estado, fue trasladado en UVI Móvil hasta el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) de Oviedo, entubado y con máxima prioridad para ser intervenido en quirófano.

La Policía Local también se personó en el lugar y ha abierto las diligencias correspondientes para esclarecer los motivos de este contundente accidente. Cabe recordar que esta arteria que va desde la plaza de Europa hasta el límite de El Llano con Contrueces está limitada en su mayoría al paso de transporte urbano y taxis.

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Este fin de semana, ya se vivió en Gijón otro suceso vial con una colisión múltiple en la avenida de El Llano, con cuatro coches involucrados y una conductora de 71 años que tuvo que ser excarcelada de su vehículo y trasladada a Cabueñes con un traumatismo craneoencefálico y varios cortes en el cuerpo.