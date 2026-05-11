Los "distritinos", a escena: reunión inminente de los seis distritos de Gijón para decidir sus propuestas para los presupuestos participativos

Cita importante la de este miércoles para el entramado vecinal de Gijón con la convocatoria de los denominados "distritinos". Los integrantes de los seis distritos —Este, Oeste, Sur, Centro, El Llano y Rural— mantendrán una reunión para abordar las propuestas de obras que remitirán posteriormente al Ayuntamiento en el marco de los presupuestos participativos, cifrados en dos millones de euros a repartir equitativamente. Por tanto, cada uno toca a 333.333 euros.

La dinámica es la siguiente. Los vecinos seleccionarán en dichos encuentros (a partir de las ideas que surjan por parte de cada barrio) tres obras prioritarias a trasladar al gobierno local. También pueden escoger dos subsidiarias en caso de que las primeras no sean factibles. Hasta el 20 de mayo, como máximo, tienen de plazo las asociaciones para comunicar lo elegido. Los técnicos municipales tendrán después en cuenta la viabilidad técnica y económica de las actuaciones de cara a dar el visto bueno.

En la Federación de Asociaciones Vecinales de la Zona Urbana (FAV) esperan que figure en el acto la solicitud de un informe para conocer en qué punto están las obras aprobadas en ejercicios anteriores. "El nivel de ejecución es muy lento", lamenta el presidente de la entidad, Manuel Cañete.