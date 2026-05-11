El programa 11x12 de Gijón estrena plataforma y nuevos criterios de selección con miles de solicitudes en las primeras horas y "sin incidencias"

El programa de conciliación familiar y laboral 11x12 de Gijón, que este año renueva su sistema de selección, abrió este lunes su plazo de inscripción. Son 6.330 plazas las ofertadas en esta nueva edición de los campamentos veraniegos y el torrente de solicitudes fue notable. A media tarde, estas casi alcanzaban ya las 4.000. El modo de seleccionar a los niños que participarán en el programa se ha modificado. En lugar de concederse por orden de inscripción, las plazas se consignarán aplicando un baremo en función de condiciones sociales y económicas en aras de primar la conciliación de las familias. "Estamos satisfechos con el cambio", indicó Carla Álvarez Sanjurjo, directora general de Promoción del Empleo del Ayuntamiento.

El 11x12 estrenaba plataforma para registrar la petición. Álvarez Sanjurjo resaltó que las primeras horas se saldaron sin incidencias. Además, también se podía hacer de manera presencial en la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo. Varias familias optaron por esta vía. "Nos comentaron que es un gran cambio respecto a lo que teníamos hasta ahora, donde conseguía plaza el más rápido", subrayó Carla Álvarez Sanjurjo en referencia al nuevo método de selección. En ese sentido, Álvarez Sanjurjo afirmó que "no hemos tenido un aluvión de solicitudes a primera hora como pasaba siempre porque ha llegado el mensaje de que tienen toda la semana para apuntarse".

Se podrá solicitar plaza en la plataforma informática hasta las 23.59 horas del domingo 17 de mayo. También presencialmente el viernes 15 en la Agencia Local de Empleo de 9.00 a 14.00 horas. Se requiere, eso sí, cita previa. El programa cubre prácticamente todo el periodo no lectivo del verano, desde finales de junio hasta comienzos de septiembre. Se organiza en semanas independientes que las familias pueden seleccionar según sus necesidades. Para participar, los menores deben estar escolarizados en un centro de Gijón o estar empadronados en el municipio. Podrán inscribirse en los grupos correspondientes a Educación Infantil (nacidos entre 2020 y 2022) y Primaria (nacidos entre 2014 y 2019).

Las familias que obtengan plaza recibirán una notificación por correo electrónico y WhatsApp y dispondrán de un plazo de 48 horas para formalizar el pago y confirmar la misma. En caso de no realizar el pago en ese plazo, la plaza se liberará y asignará a otra familia según el orden de puntuación en lista de espera. Las familias que no obtengan plaza inicialmente permanecerán en lista de espera activa, desde la que podrán acceder a vacantes que se generen hasta una semana antes del inicio de cada periodo.