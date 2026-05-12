Gerardo Ruiz, expreparador físico del Sporting, imparte en El Llano una charla sobre estilo de vida saludable para mayores
La conferencia será este martes a las 20.00 horas en la sede de la asociación vecinal Fumeru
El que fuera preparador físico del Sporting durante las mejores temporadas de las últimas décadas, Gerardo Ruiz, impartirá este martes 12 a las 20.00 horas una charla sobre estilo de vida saludable en la sede de la asociación vecinal Fumero en la calle Río de Oro, número 17.
En ella, ahondará en prácticas enfocadas para gente adulta, con consejos prácticos para mejorar la salud y conseguir una mejor calidad de vida. La entrada será gratuita para aquellos que deseen asistir.
Recientemente, Gerardo Ruiz publicó un nuevo libro, "Genética sportinguista, sufrir en Mareo para disfrutar en El Molinón", en donde profundiza en las planificaciones que llevó a cabo con el Sporting en su larga trayectoria. Desde Luis Enrique, pasando por los años de Preciado o el ascenso de Abelardo con los guajes.
Este es el título número 23 de Gerardo Ruiz que también recoge, además de la historia del Sporting y parte de la suya, vivencias de los jugadores y trabajadores con los que coincidió en su etapa de rojiblanco, un apartado específico que "conecta la ciencia con el entrenamiento" y varios capítulos en los que se desgrana parte del éxito del Sporting de los guajes: "Están todos los microciclos, todos los entrenamientos, ejercicios y tiempos del equipo que subió a Primera con Abelardo", desveló el propio Ruiz.
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