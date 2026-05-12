El Patronato Deportivo Municipal de Gijón cierra el año con un resultado de 1,3 millones de euros
La entidad gestionó el pasado ejercicio un presupuesto de 18 millones
El Patronato Deportivo Municipal (PDM) del Ayuntamiento de Gijón cerró el ejercicio 2025 con un presupuesto de 1.313.153 euros y un remanente de tesorería de 2.593.228 euros. Así se recoge en la liquidación del presupuesto aprobada este martes por la Junta Rectora Extraordinaria del organismo municipal. El PDM gestionó durante el pasado ejercicio un presupuesto de 18.411.339 euros, según los datos aprobados en la sesión. El balance económico, según el Ayuntamiento, "confirma la solidez de las cuentas" del Patronato Deportivo Municipal.
Durante la misma reunión, la Junta Rectora aprobó también la convocatoria pública de subvenciones deportivas para 2026, que se concederán en régimen de concurrencia competitiva. La línea de ayudas estará dotada con 335.000 euros y se repartirá entre ocho programas destinados a apoyar la actividad deportiva en la ciudad. Las subvenciones se dirigirán a proyectos deportivos de competición oficial, organización de eventos, salidas colectivas de montaña y actividades en la naturaleza, fomento de la actividad física entre la población femenina, fútbol base, participación u organización de fases sector y fases finales de Campeonatos de España de clubes, ayudas a jóvenes deportistas gijoneses y programas de deporte inclusivo.
Entre las partidas de mayor cuantía destacan los 130.000 euros destinados al fomento del fútbol base y los 100.000 euros reservados para proyectos deportivos de competición oficial. Con estas ayudas, el Patronato busca reforzar el apoyo municipal al tejido deportivo gijonés, tanto en el ámbito competitivo como en el deporte base, inclusivo y de promoción de hábitos saludables. La convocatoria mantiene, según el organismo municipal, el compromiso con los principios de publicidad, transparencia, objetividad y concurrencia competitiva en la concesión de ayudas públicas.
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