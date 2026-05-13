¿Quién es Lil Naay, el artista con 6,6 millones de oyentes mensuales que provocó una estampida en Gijón?

Exaltación máxima en el centro comercial Los Fresnos por la presencia de un famoso artista dominicano que este fin de semana dio un concierto en Gijón. Para el público general, el nombre de Lil Naay puede pasar desapercibido, pero entre los jóvenes es toda una revolución como la que generó hace unos días en El Llano.

El artista dominicano acudió a Los Fresnos para hacer unas compras, en concreto en una de las tiendas de moda urbana. Fue reconocido y se corrió la voz con rapidez. Carreras por las escaleras mecánicas y pasillos, gritos, fotos. En pocos minutos decenas de jóvenes rodearon al cantante que iba acompañado por su séquito. El dominicano se mostró tranquilo y cercano, acostumbrado a las marabuntas que se forman allá por donde va, atendió como pudo a los seguidores que querían inmortalizar el momento.

Su visita por Gijón se debió a la gira que está llevando a cabo en España. Lil Naay celebró un concierto en un conocido local de la calle Mariano Pola con un lleno absoluto como paso previo a acudir a una de las discotecas más conocidas de Madrid donde actuará este domingo con su espectáculo "Puro Perreo".

Edwin Almanzar Reyes, conocido musicalmente como Lil Naay, ha ido ganando fama en los últimos años con sencillos que ya suman millones de reproducciones en las plataformas de streaming musical. En redes sociales, acumula más de un millón de seguidores entre Instagram y TikTok y en Spotify son 6,6 millones de oyentes los que lo escuchan mensualmente.

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El de Santo Domingo comenzó con su carrera por 2020, pero fue en 2022, con el tema "Banda a mí" cuando dio el salto a la fama. Ha colaborado con artistas de la talla de Arcángel, muy implicado en impulsar a jóvenes cantantes de su país, Eladio Carrión o Myke Towers. Su visita a Gijón ha sido toda una revolución entre sus seguidores que han querido compartir un rato con el cantante más allá del concierto.