Dos reformas para El Llano: las peticiones que el barrio enviará al Ayuntamiento

La reunión de distrito en El Llano ha dejado varias peticiones que desde la asociación vecinal de La Serana transmitirán al Ayuntamiento. El barrio ha experimentado grandes cambios en el último año y otros que todavía faltan por rematar. Entre las actuales peticiones, solicitan una modificación menor para la comodidad de los vecinos y una reforma en una calle.

En la calle Saavedra, trasladan el cambio de ubicación de uno de los pasos de cebra. En concreto, a la altura del número 49, frente a la sede de la asociación vecinal. Desde la agrupación esperan que añadan un paso peatonal que una la sede con el parque Electra.

La segunda de las peticiones, adelantada por LA NUEVA ESPAÑA, es el cambio de aceras en la calle Santa María. Desde la asociación La Serena quieren llevar al Ayuntamiento una petición para cambiar la zona peatonal, que a diferencia de la mayoría de calles del barrio, está hecha con concreto en vez de cemento o baldosas y que muestra claros síntomas de desgaste y zonas verdes.

Uniendo Pérez de Ayala con San José, los vecinos de esta vía mostraron hace unos meses su aprobación, en su mayoría, a un cambio de imagen. "No hay que negar que es fea", resumía María del Carmen Suárez, vecina desde hace más de cuatro décadas. "De vez en cuando pasan a limpiarla, pero sale el verdín que no se puede quitar", señala Suárez, explicó el motivo por el que toda la acera está verde.

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Estas son las dos peticiones del barrio para llevar al Ayuntamiento. Por el momento, ya se solventó la reforma del parque Electra y está en la recta final la obra de La Serena que ha ido adelantando plazos y los vecinos ya pueden intuir el aspecto final que tendrá la zona.