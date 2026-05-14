El centro Puzzle de Fundación Siloé, un espacio "educativo y terapéutico" para trabajar en la salud mental de los jóvenes

La salud mental ha tomado relevancia en los últimos años como una de las cuestiones en las que es más que necesario prevenir, tratar y, en especial, acompañar. Desde hace varios meses, la Fundación Siloé trabaja en la calle San José, en El Llano, un centro Puzzle dedicado a la mejora y atención de menores derivados de los servicios de salud mental infantil y juvenil y de la Dirección General de Infancia y Familia.

Un entorno único que por sus características, espacios diáfanos y modificables, se puede moldear a voluntad de los jóvenes que acuden a este servicio. "El centro atiende a menores con problemas de conducta, dificultades emocionales, de regulación emocional u otras dificultades que además tienen un seguimiento activo en los servicios de salud mental infantil y juvenil", explica Pablo Puente, director de la Fundación Siloé que destaca que "no hay muchos ejemplos de coordinación social y sanitaria en este sentido".

Al margen de los posibles cambios que pueda experimentar el centro fruto a la actividad de los jóvenes, cuenta con varias salas para apoyo escolar, terapia a nivel individual y grupal, pequeñas formaciones o trabajo con familias. También un aula de música y un espacio creativo. "Lo educativo tiene un punto central y lo terapéutico es un punto complementario", resume Puente que incide en que el proceso no es individual para los jóvenes, que acuden a este centro de forma voluntaria, sino que también implica a las familias. "Son problemas que se categorizan como de salud mental, porque en muchos casos son determinantes sociales. Son situaciones económicas precarias de las familias, no necesariamente son disposiciones biológicas, sino que tienen que ver con las características del contexto", señala el director de Siloé.

Espacio Puzzle de Siloé / LNE

El trabajo dentro del centro, que cuenta con dos educadores sociales y un equipo de psicólogos, lo rigen los propios jóvenes mediante asambleas. "Se genera un ambiente para que se amolden y trabajen basándose en las propuestas que vayan lanzando", añade Puente que marca el "trabajo de fuera" como esencial en su aprendizaje. "El centro es un espacio seguro, que pretende ser amable, pero el trabajo, si lo queremos hacer comunitario, tiene que ver con las actividades que hacen fuera", asegura. Cada proceso de adaptación lo marca el joven, así como la metodología y los ritmos. "La idea es generar la mayor autonomía posible dentro de las situaciones, respetando los plazos, respetando los tiempos de cada uno", completa.

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Con las capacidades actuales hasta quince jóvenes pueden beneficiarse de este servicio, aunque la flexibilidad del mismo permite ampliar algo más el rango, ya que cada usuario acude los días y horas que mejor les convenga. "Se hace en función de lo que cada menor y cada familia acuerde con el equipo, esto no significa que tengan que estar todos los días en el centro. No es en ese sentido un centro de día, porque no hay una medida que obligue", señala Puente destacando que las primeras referencias en estos meses han sido muy positivas. "La sociedad está avanzando con una mayor conciencia sobre la importancia de cuidar la salud mental. En las primeras etapas de la vida, al final es hablar de prevención y de derechos e inclusión, pero sobre todo de prevención. Enfocar ese cuidado desde otro lugar y cuanto antes mejor", remarca Puente.