Clase magistral y emotiva de Mariel Hemingway sobre salud mental en el Real Instituto Jovellanos de Gijón: "El amor propio es una de las maneras más poderosas de curarse"

Recibida con una intensa lluvia gijonesa y agasajada después con el sonido del tambor y la gaita, Mariel Hemingway arribó poco antes del mediodía al Real Instituto Jovellanos, donde tenía programado un encuentro con el alumnado de Secundaria y Bachillerato. Dos estudiantes dieron a la actriz y modelo estadounidense, nieta del afamado escritor Ernest Hemingway, una cálida y musical bienvenida en la que interpretaron, por ejemplo, el himno de Asturias. "Amazing!", exclamaba la protagonista de la mañana, que charló distendidamente con los alumnos sobre un tema, eso sí, serio: la salud mental. Hemingway dejó numerosas lecciones a los chavales. "El amor propio es una de las maneras más poderosas para curarse", subrayó.

La norteamericana, vitoreada al llegar al salón de actos del instituto, participó en esta cita como parte de las jornadas que organiza en Gijón la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights España, las cuales versan sobre salud mental, bienestar emocional y educación. Mariel Hemingway arrancó recordando su infancia. "Era muy insegura y tímida; hablar con vosotros y compartir mis experiencias es como cerrar un círculo", afirmó la conferenciante, con una historia familiar a sus espaldas marcada por episodios de depresión, suicidio y sufrimiento. "Es desafiante ser adolescente; las redes sociales no existían cuando era niña y aun así había bullying", recordó la estadounidense.

Tras un inicio a modo de introducción, varios estudiantes se animaron a realizar preguntas a Mariel Hemingway, que recalcó que los problemas de salud mental "afectan a mucha gente" y sin distinciones. "No importa si eres de una familia famosa, dónde vivas o de dónde vengas", aseveró la actriz, que asimismo aludió al mundo tecnológico y de las redes sociales. "Debe haber límites porque las pantallas son perjudiciales para la salud mental", sostuvo.

Hemingway confesó que una de sus pasiones es precisamente hablar con gente joven. "Todos sabemos qué es bueno para nosotros", replicó la nieta del laureado autor a un alumno que quería saber cómo identificar si una persona del entorno es perjudicial, o no, para uno. La estadounidense festejó que actualmente hay "más conciencia" sobre la salud mental. "Cuando yo crecía nadie hablaba de estas cosas", aseguró, si bien resaltó que todavía queda camino por recorrer. "Hay mucho estigma y vergüenza", declaró.

Mariel Hemingway departe de salud mental en el instituto Jovellanos de Gijón (en imágenes) / Luisma Murias

Hubo cuestiones peliagudas. Salió a colación el tema del suicidio. En ese sentido, Mariel Hemingway señaló que es muy importante la conexión entre los adolescentes, que hablan "el mismo lenguaje". Y también arrojó una frase categórica. "Hay recuperación y curación para todos; la fuerza viene de ser auténtico, de ser uno mismo", manifestó. La norteamericana, acostumbrada a departir de estos ámbitos, contestaba con toda naturalidad a unos estudiantes que se habían preparado las preguntas a conciencia. "El amor propio es clave para desbloquearte a ti mismo de situaciones de soledad o depresión", sentenció.

Mariel Hemingway se abrió emocionalmente. "Tuve desórdenes alimenticios y pensaba que tenía que arreglar los problemas de mi familia", confesó la actriz y modelo, que hacia al final de la sesión se llevó la mayor ovación de la mañana. "¿Qué le dirías a tu yo de joven?", le preguntaron. "Que todo cambia, que todo lo horrible cambia; que eres suficiente y que te quiero", respondió Hemingway, acompañada en el escenario por Idoya Martínez, directora del Real Instituto Jovellanos, o María Díaz, presidenta de la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights España. "Es una persona muy generosa que ha encontrado la esperanza y el camino correcto para salir adelante", ensalzó esta última sobre Mariel Hemingway.