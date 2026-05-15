Un cruce en la avenida del Llano y la pista del parque de Moreda: las obras de distritos de 2025 que se le han "atragantado" al Ayuntamiento

Solo hace unos días los miembros de los consejos de distrito iniciaron la ronda de reuniones para definir las inversiones que quieren incorporar a los presupuestos municipales de 2027 a partir de esos dos millones de euros de acción municipal abiertos a la participación vecinal. Al tiempo, se ultiman los proyectos para licitar a partir del verano las obras comprometidas en el presupuesto de este 2026 y arrancarlas antes de que acabe el año. Y se ejecutan las obras que se fijaron en el diseño de las cuentas de 2025. De estas últimas dieron cuenta en comisión los ediles de Medio Ambiente y Urbanismo, el popular Rodrigo Pintueles y el forista Gilberto Villoria, respectivamente, en respuesta a una petición de información de Olaya Suárez, edil de Podemos.

De las once obras de distritos del presupuesto de 2025 que asumió el área de Infraestructuras están ejecutadas dos: el traslado de la parada de autobús de la plaza del Carmen y la eliminación de barreras en el colegio público Noega. Hay otras siete en ejecución y una especialmente retrasada, la que tiene que ver con la reforma del cruce de la avenida del Llano con la calle San José, el problema es que la licitación ya quedó desierta dos veces, explicó Villoria a los grupos municipales.

Infraestructuras también tiene pendientes obras del 2024. No se llegó a ejecutar la ampliación de la acera del colegio público de Los Campos, que se acometerá cuando acabe la obra del colegio, ni a instalar los aseos que se pedían en la zona oeste, ya que se acometerán dentro del nuevo contrato de mobiliario urbano. En ejecución está la adecuación de la antigua guardería del CHAS para ser usada como sede vecinal de Viesques. Una obra con un coste final de medio millón de euros, muy por encima de los 166.000 reservados en su momento en el presupuesto para el distrito este.

Parque de Moreda. / Pablo Solares

A la concejalía de Medio Ambiente se le ha atragantado, como confesó en su intervención en comisión su responsable, Rodrigo Pintueles, la reparación del circuito de running comprometida para Moreda. Sobre esta obra no hay ningún avance. Desde el servicio de parques y jardines se busca el asesoramiento del Patronato Deportivo Municipal para diseñar una actuación que está dentro del paquete de 251.000 euros para mejoras de equipamientos en el parque de Moreda que eran el eje de las peticiones del distrito oeste.

En licitación están el espacio de calistenia –que se incluye en un contrato donde también hay equipamientos para esa práctica deportiva en Nuevo Roces y el Polígono– y la reposición de la pista de juego, cuyo coste final se va a incrementar a los 90.000 euros. La previsión es que estas acciones estén ejecutado antes de julio.

Una vista de La Fontica, al fondo, en Cimavilla. / Angel Gonzalez

En el distrito centro, Medio Ambiente ya ejecutó la mejora de distintas zonas del Cerro de Santa Catalina por unos 30.000 euros y a lo largo de este mes arrancará el acondicionamiento del acceso a La Fontica, dotado con 14.000 euros. La actuación en El Llano se centró en la ya ejecutada renovación integral de la zona de juegos infantiles de la Plaza de los Fresnos y en el Sur hubo actuaciones en el parque Antonio Ortega de Montevil y se está pendiente de la licitación de los equipos de calistenia.

En lo que tiene que ver con el distrito Este recordó Pintueles que la responsabilidad de su área era la instalación de juegos biosaludables y elementos de gimnasia geriátrica en el entorno de La Tejerona. La adquisición del equipamiento ya está en licitación pero su instalación se vincula a un proyecto más amplio, que tiene 130.000 euros en el presupuesto de 2026, para crear una nueva zona verde de más 6.000 metros en el espacio comprendido entre la antigua Carretera de Ceares y la Calle Juan Botas.