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La Serena "pinta mucho" en El Llano: la asociación vecinal ofrecerá una exposición en Los Fresnos

"Cada pincelada cuenta una historia, cada color desprende emoción y cada cuadro es una ventana al universo creativo de mujeres que llenan de vida cultural El Llano", reivindican desde la entidad

Vista del centro comercial Los Fresnos.

Vista del centro comercial Los Fresnos. / Lucas Cid

Sergio García

La asociación vecinal La Serena de El Llano llevará su creatividad a Los Fresnos. El centro comercial referencia del barrio acogerá, del 18 al 31 de mayo, la exposición "La Serena pinta mucho en El Llano". "Esta cuarta edición es un reflejo del trabajo constante de nuestro curso de pintura, donde el aprendizaje y la expresión artística van de la mano de la convivencia y el crecimiento personal", recalcan desde el colectivo.

La inauguración tendrá lugar el 18 de mayo a las 18.00 horas. "Cada pincelada cuenta una historia, cada color desprende emoción y cada cuadro es una ventana al universo creativo de mujeres que llenan de vida cultural El Llano", sostienen desde la asociación, que invitan a la ciudadanía a disfrutar de "unas artistas excepcionales que han plasmado en sus obras toda su dedicación, sensibilidad y amor por el arte".

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"Queremos invitar a toda la comunidad a acompañarnos, disfrutar del arte y celebrar juntos el enorme valor de nuestras creadoras locales", inciden desde La Serena. La muestra podrá visitarse en el horario comercial de Los Fresnos.

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