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La escritora María Teresa López presenta el libro "Cousas de veyas" en El Llano
Xuan Xosé Sánchez Vicente acompañó a la autora en el encuentro, celebrado en el centro municipal integrado
El centro municipal integrado de El Llano albergó este viernes la presentación del libro "Cousas de veyas", de María Teresa López, autora de otras obras como "Vocabulariu de Bual y algúa cousa más" y "Dende a llareira con señardá (Cocina de Bual y del occidente asturianu)", ambos editados por la Fundación Nueva Asturies.
El libro lo constituye una ristra de diálogos entre dos mujeres que evocan épocas pretéritas, cómo eran las cosas, cómo se pensaba... A su vez, cada escena representa un agudo análisis de la sociedad contemporánea. A María Teresa López le acompañó en el encuentro el escritor Xuan Xosé Sánchez Vicente, cofundador de Conceyu Bable y fundador del Partíu Asturianista (PAS).
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