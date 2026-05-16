Hospitalizada una joven de 13 años por intoxicación etílica en un botellón de preadolescentes en Gijón
La Policía Local levanta cuatro actas de menores e investiga dónde este grupo pudo adquirir las bebidas
Un grupo de menores de edad en estado de embriaguez motivó esta tarde un operativo de la Policía Local en la avenida del Llano, cerca de Los Fresnos. Los agentes fueron alertados de que había un grupo de jóvenes de aparentemente muy corta edad "arrastrando" a una menor que parecía estar enferma. A su llegada, los implicados trataron de huir del lugar, pero pudieron dar con tres de ellos e iniciar una investigación que tratará ahora de averiguar dónde estos menores pudieron comprar bebidas alcohólicas.
La intervención ocurrió a las 19.20 horas y gracias a los testigos que alertaron a las autoridades. La joven que se encontraba en peor estado tiene tan solo 13 años y tuvo que ser trasladada en ambulancia al hospital ante una sospecha de coma etílico.
En total, los agentes levantaron cuatro actas de menores y se centran ahora en aclarar dónde estuvieron bebiendo estos menores y quién les suministró el alcohol. La intervención fue llamativa dada la corta edad de los afectados, varios de ellos preadolescentes, incluida la joven hospitalizada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una brutal colisión múltiple en la avenida de El Llano, en Gijón, deja tres heridos: 'Dio varias vueltas de campana, de película
- Accidente grave en Gijón: un conductor de patinete, con las piernas rotas después de ser atropellado
- Asaltan una joyería del centro de Gijón a plena luz del día y en pocos segundos
- Localizan en buen estado en Gijón a una mujer de 59 años que llevaba desaparecida casi un mes
- Roba un camión, atropella a un motorista y se da a la fuga: la Policía tras la pista del ladrón causante del accidente en Gijón
- La desesperación de Bárbara Barros, de 32 años, que lleva siete meses buscando piso para comprar en Gijón: 'Las viviendas son antiguas y muy caras
- El último fin de semana de Óscar González en 'Casa Oscarín', que cierra por 'cansancio', pero promete volver: 'Algo voy a hacer
- Gran despliegue en el Cerro de Santa Catalina para rescatar a un joven