Accesibilidad, arreglos en calles y caminos y paneles informativos: El Llano y el distrito Rural definen sus propuestas para los presupuestos participativos
Los técnicos municipales evaluarán la viabilidad técnica y económica de las actuaciones
El Llano y el distrito Rural ya han concretado las propuestas de obra que trasladarán al Ayuntamiento en el marco de los presupuestos participativos, cifrados en dos millones de euros a repartir equitativamente. Son tres las peticiones. En El Llano, en primer lugar está la renovación integral del pavimento de las aceras en la calle Santa María, específicamente en el tramo comprendido entre las calles Pérez de Ayala y San José. "Actualmente está con conglomerado, se llena de verdín porque no le da el sol y con salientes de gravilla; resulta incómodo para el tránsito peatonal, especialmente para quienes calzan suela fina, e incrementa el riesgo de caídas", explican desde la asociación La Serena.
Otra proposición pasa por la adecuación de la escuela infantil de La Serena para personas con movilidad reducida. La última es la modificación de un paso de peatones en la calle Saavedra para colocarlo a la altura del número 49 y así facilitar el acceso a la sede vecinal y que haya una mejor conexión con el parque Electra.
El distrito Rural se ha decantado por la instalación de paneles informativos relativos al Románico en las parroquias con restos o monumentos de este periodo, así como por el arreglo de la bolera de Baldornón y sus zonas adyacentes. En última instancia, los vecinos solicitan reparar y aglomerar un camino en Ruedes. Los distritos Este, Sur, Oeste y Centro ya definieron sus ideas la pasada semana. Una vez el Ayuntamiento las tenga todas, los técnicos municipales tendrán en cuenta la viabilidad técnica y económica de las actuaciones de cara a dar el visto bueno.
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