Una aproximación a la Ley LGTBI asturiana en El Llano: el centro municipal acogerá esta semana una ponencia de Dulce Gallego

El Llano abordará la Ley trans asturiana que se encuentra en tramitación parlamentaria. El centro municipal integrado del barrio acogerá, este miércoles 20 de mayo a las 19.00 horas, la charla "Ley trans asturiana: legislar contra la experiencia". Correrá a cargo de Dulce Gallego Canteli, trabajadora social, exedil socialista de Gijón y política "destacada por su compromiso con el feminismo, la justicia social y la sostenibilidad", señalan desde el Foro de Mujeres de El Llano, organizador del encuentro.

La ponencia será un acercamiento a la citada ley y al "análisis crítico que se hace desde el feminismo por cómo afecta a los menores, a las mujeres y a profesionales de distintos ámbitos, especialmente educativo y sanitario". La entrada es libre hasta completar el aforo.

El Gobierno del Principado (PSOE e IU) aprobó hace unos meses el articulado de la Ley LGTBI, el paso previo necesario para comenzar su tramitación en la Junta General, donde deberá ser debatido y aprobado por los grupos parlamentarios para que entre en vigor.