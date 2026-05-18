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Una aproximación a la Ley LGTBI asturiana en El Llano: el centro municipal acogerá esta semana una ponencia de Dulce Gallego

La charla propondrá un "análisis crítico que se hace desde el feminismo por cómo afecta a los menores, a las mujeres y a profesionales de distintos ámbitos" la legislación, aún en tramitación parlamentaria

El centro municipal integrado de El Llano.

El centro municipal integrado de El Llano. / Lucas Cid

Sergio García

El Llano abordará la Ley trans asturiana que se encuentra en tramitación parlamentaria. El centro municipal integrado del barrio acogerá, este miércoles 20 de mayo a las 19.00 horas, la charla "Ley trans asturiana: legislar contra la experiencia". Correrá a cargo de Dulce Gallego Canteli, trabajadora social, exedil socialista de Gijón y política "destacada por su compromiso con el feminismo, la justicia social y la sostenibilidad", señalan desde el Foro de Mujeres de El Llano, organizador del encuentro.

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La ponencia será un acercamiento a la citada ley y al "análisis crítico que se hace desde el feminismo por cómo afecta a los menores, a las mujeres y a profesionales de distintos ámbitos, especialmente educativo y sanitario". La entrada es libre hasta completar el aforo.

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El Gobierno del Principado (PSOE e IU) aprobó hace unos meses el articulado de la Ley LGTBI, el paso previo necesario para comenzar su tramitación en la Junta General, donde deberá ser debatido y aprobado por los grupos parlamentarios para que entre en vigor.

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