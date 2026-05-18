Zonas de juegos, biberonería o espacios de usos múltiples: las claves de los proyectos de las escuelinas a crear en los colegios Rey Pelayo y Santa Olaya de Gijón

Zonas de juegos, espacios de usos múltiples, biberonería y una organización que facilite "la supervisión docente, la circulación fluida y la proximidad funcional entre zonas de actividad, higiene y apoyo". Esas son algunas de las líneas maestras de los proyectos de las escuelinas que el Principado creará en los colegios Rey Pelayo y Santa Olaya. Las obras comenzarán, si todo sale según lo previsto, en el último trimestre de este año. Se prolongarán durante aproximadamente cuatro meses, por lo que las escuelas se pondrán a funcionar ya en 2027. Ambas se integrarán en la segunda fase de la red autonómica, pública y gratuita de "Les Escuelines" y contarán con dos unidades. El máximo por unidad es de 18 niños.

En el Rey Pelayo la actuación consistirá en la transformación del porche de la planta baja del colegio y de su entorno en un equipamiento adecuado para el primer ciclo de Infantil, es decir, de 0 a 3 años. La propuesta genera un nuevo volumen cerrado y acondicionado que respeta, por tanto, la estructura del centro. En su interior habrá dos aulas diferenciadas por edades, conectadas con los espacios asistenciales asociados —baños, biberonería, cambiadores, higiene y vestuarios—, así como un área común de usos múltiples y un despacho para reuniones y coordinación. También habrá baño infantil y almacén.

El espacio central de usos múltiples servirá para acceder a ambas aulas, al despacho y zona de reunión y a una pieza de servicio donde se ubicará la preparación de alimentos, vestuario adaptado y zona de lavandería. Asimismo, la intervención abarcará nuevas carpinterías exteriores de aluminio con rotura de puente térmico, la ejecución de nuevos cerramientos verticales y horizontales, instalaciones integradas en falsos techos y pavimentos continuos acordes a la actividad infantil. La escuelina, que tendrá un acceso independiente por la calle Severo Ochoa, dispondrá de un patio de juego infantil con un área de pavimento elástico.

El presupuesto base de licitación previsto en el proyecto —redactado por el arquitecto Jeremías Sampedro— es de 312.336 euros. En próximas fechas se iniciará el expediente de contratación de los trabajos. En un punto de los trámites similar está la escuelina del Santa Olaya, cuyo presupuesto de licitación asciende a 341.256 euros. El arquitecto José Luis Quidiello es quien firma el plan para el centro, que estará en una zona de la planta baja cole situado en El Natahoyo. El acceso a la escuelina se realizará por la calle Peña, por una puerta independiente de la principal. Ya en el interior, habrá un vestíbulo con una pequeña zona de espera, que deriva por un pasillo de circulación al despacho de dirección, un aseo adaptado y la entrada al vestuario de personal docente.

El colegio Santa Olaya. / Ángel González

El espacio de usos múltiples tendrá comunicación directa al cuarto de preparación de alimentos, la lavandería y el almacén. Las aulas, mientras, compartirán un espacio de aseos para los niños. Una de ellas contará con biberonería. La zona de descanso para los alumnos se separará del conjunto del aula mediante unas cortinas de oscurecimiento total. El programa se completa con un espacio para instalaciones y con una zona de juegos exterior dotada de un suelo de caucho amortiguante.

Las escuelinas del Rey Pelayo y el Santa Olaya "reemplazan" a la que originariamente iba a habilitarse en el colegio Los Campos. No obstante, esta se cayó de la hoja de ruta del Principado tras las complicaciones derivadas de la reforma integral en la que está inmerso. De hecho, la incompatibilidad de los trabajos con la actividad lectiva obligó a realojar al alumnado, que tiene sus clases este curso en el colegio Asturias. Desde la Consejería de Educación indicaron en su momento que el Rey Pelayo y el Santa Olaya eran buenas opciones porque "disponen de espacio suficiente en sus instalaciones para ubicar una escuelina autonómica y, además, están en dos zonas de expansión de la ciudad".

El Principado abrió en enero la escuelina afincada en el colegio Asturias, con tres unidades. Está pendiente de que arranque la escuelina del colegio Montevil, que tendrá cuatro unidades. Eso en lo que respecta al gobierno regional, pues el Ayuntamiento está construyendo una escuela infantil en El Llano. El 9 de julio es la fecha fijada para la conclusión de las obras.