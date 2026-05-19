Un nuevo bloque de viviendas de El Llano, en lucha ante el desahucio de ocho familias: "No tenemos soluciones"

Ocho familias en riesgo de quedarse sin vivienda que se suman a las otras cuatro que también están en lucha ante la posible pérdida de su residencia. Todas ellas en El Llano y amparadas por el Sindicato de Vivienda de y el Sindicato de Inquilinos de Asturias que este martes convocaron a los medios en el parque de La Serena para dar a conocer esta realidad. Hace unas semanas, LA NUEVA ESPAÑA desvelaba la protesta de un edificio del número 41 de la calle Eleuterio Quintanilla en el que sus inquilinas se habían levantado en pie de guerra ante la venta del inmueble y el riesgo a perder sus viviendas. Ahora, es un nuevo bloque, en este caso el número 66 de la calle Juan Alvargonzález el que denuncia "un desahucio silencioso" a las ocho familias que lo habitan.

"Una empresa quiere desahuciar a familias trabajadoras, algunas con menores, que llevan en su casa desde 3 a 20 años y están en riesgo de desahucio desde que la propietaria particular vendió el bloque a esta empresa de consultoría y compra-venta de alquiler de inmuebles", denunció Lucía Fernández, portavoz del Sindicato de Vivienda de Asturias. Las pocas comunicaciones que los residentes obtuvieron de la compañía fueron las notificaciones de abandono. "El único intento de negociación ha sido decirles que se vayan", expresan desde el sindicato, que también detallaron la situación de cada vivienda. "De las ocho familias afectadas, tres mantienen un contrato vigente hasta 2027, tres tienen procedimientos judiciales de desahucio abiertos y dos de ellas con contrato en vigor. Las otras cinco familias continúan viviendo en sus casas pero sin contrato vigente", expresó Fernández.

También denuncian prácticas abusivas para desalojar a los residentes. "Se han llevado a cabo prácticas de desahucio silencioso: no hacer reparaciones en el bloque, la puerta del portal está abierta y sin reparar, humedades, condiciones pésimas y muchas familias no tienen agua caliente o han dejado de notificar las facturas para pedirles que paguen y denunciarles por impago y que sea más fácil echarles de sus casas", enumeró la portavoz del sindicato que asegura que la intención de echar de sus domicilios a estas personas es para "reformar los pisos para uso turístico". Entre las demandas para combatir lo que consideran una injusticia, reclaman "detener los procesos judiciales abiertos, negociar nuevos contratos para las ocho familias afectadas y hacerse cargo de las reparaciones necesarias". "No es casualidad que tengamos dos bloque en lucha y que pueda haber más. Es una medida estructural que se está aplicando en muchos territorios, están echando a la gente de los barrios", remató Andrés García, portavoz del Sindicato de Inquilinos.

"No me voy a ningún lado"

La concentración convocada en el parque de La Serena estuvo presidida por una gran pancarta que rezaba "No pisos turísticos, casas para vivir". Esto era lo que demandaba María del Carmen Gabarri, que con dos menores en su casa, no ha encontrado alternativa. "Les dije que no me iba a ningún lado, con dos niños no tengo otra opción. He estado buscando alguna alternativa, pero es imposible encontrar algo", relataba Gabarri.

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Su vecina del sexto, Arancha Vega, desvelaba una situación similar. En su caso, tiene bajo su cuidado a su hijo que tiene autismo no verbal y una discapacidad del 75%. "No me dan solución, no hay pisos, ayudas, ¿cómo hago? No me puedo quedar en la calle con mi hijo. Voy a luchar por ellos hasta el final. He pagado siempre hasta que me venció el contrato que no me quisieron renovar", expresaba Vega, mostrando la situación que están viviendo en este bloque de viviendas.