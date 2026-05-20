Piden mejoras de seguridad vial en Gaspar García Laviana por los constantes accidentes de tráfico

El hecho de que en lo que va de mes ya se hayan producido dos accidentes graves en la zona es uno de los argumentos que ha utilizado Alejandro Farpón, edil de IU, para reivindicar mejoras en la seguridad vial de la avenida de Gaspar García Laviana, que recorre los barrios de El Llano y Pumarín.

"Solo en este mes se han producido dos accidentes de gravedad en la zona, con varios heridos, elementos del mobiliario urbano derribados y hasta la necesidad de una excarcelación por parte de los bomberos, pero si revisamos el historial de accidentes de esta vía nos encontramos con que estamos ante una tónica habitual y es una situación que la ciudadanía no puede ni debe normalizar", explicó Farpón, que tiene claro que la avenida es un "punto negro de la movilidad en Gijón".

El edil considera que la causa de estos problemas está, en parte, en el "diseño actual de la vía que funciona a modo de prolongación de la autopista en vía urbana. Esta situación urge la adopción de medidas y controles para reducir la siniestralidad, mejorando la seguridad vial en una arteria que recorre los barrios de Pumarín y El Llano".

IU pedirán en la próxima comisión de Tráfico y Seguridad Ciudadana un informe completo de los datos de siniestralidad en la avenida, así como las actuaciones preventivas realizadas desde el área de Seguridad Ciudadana.

Noticias relacionadas

"Esto es un claro ejemplo de las consecuencias negativas de tener una ciudad diseñada para el coche y no para las personas, por ello creemos necesario reforzar los controles preventivos de velocidad o alcoholemia, pero también estamos ante una oportunidad para repensar el propio diseño de la vía. Desde Izquierda Unida creemos que debería ser un bulevar en el que las personas tengan preferencia frente al coche, reduciendo riesgos y contaminación tanto acústica como ambiental", concretó Farpón.