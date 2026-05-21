Cuestión de recursos

Tengo guardadas en un cajón metafórico todas las cosas que, además de ser profe, me habría gustado ser "de mayor". Quise, además de docente, ser periodista, actriz, cantante y médica.

Tal vez estén pensando qué pinta la medicina en medio de esa lista y en el cajón de una filóloga y profe de vocación y devoción. Pues bien, esa duda me acompañó hasta el momento de tener que matricularme en la Universidad que fue cuando vi claro que yo a lo que me tenía que dedicar era a transmitir mi pasión por la literatura y la enseñanza.

Sirva todo este preámbulo de periplo personal para contextualizar lo que quiero compartir en estas líneas. Les he contado mi historia de médica frustrada porque cada día me asombran y me maravillan más los avances médicos.

Por suerte o por desgracia, en estos últimos años me ha tocado verlos o vivirlos de cerca y me emociona pensar que el ser humano sea capaz no solo de herir sino de curar y hacerlo de una forma cada vez más efectiva.

Pero esto debe llevarnos a otra reflexión. Conseguir esos avances surge de la investigación, del esfuerzo personal de quienes se dedican a ella y de una apuesta clara por ir mejorando cada día, algo que, en gran medida, depende de la inversión y de las partidas presupuestarias que se le destinan.

En más de una ocasión he compartido en este y otros foros lo afortunada que me siento de tener nuestra sanidad pública. Con sus fallos, sus carencias y todo lo que haya que mejorar, personalmente, me sigue pareciendo un lujo que te ingresan en el hospital y no debas hipotecar económicamente tu vida (en el mejor de los casos) o te condenes a no tener cura por no tener suficientes medios económicos o que no puedas hacerte pruebas o pagarte ciertos tratamientos porque tienen un coste enorme.

En realidad, todo se resume en algo sencillo que no depende tanto de la ciudadanía sino de quienes toman las decisiones. Es necesario impulsar y cuidar la investigación y a quienes se dedican a ella. Tal vez si eso fuese así no habría "fugas de cerebros" que se van para encontrar un sueldo y un puesto estable y no depender de becas. Mi gratitud y admiración a quienes están día a día tratando de cuidarnos y de mejorar nuestra calidad de vida, solo queda que además de agradecimientos reciban también recursos.