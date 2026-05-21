Las fiestas de El Llano en Gijón arrancan este viernes con cuatro días de música, magia y gastronomía

Las fiestas de El Llano arrancan mañana, viernes 22 de mayo, en la plaza del 3 de Abril, con cuatro días de actividades organizadas por la asociación Llano “Fumeru”. El programa combina música, bailes, magia, propuestas gastronómicas y atracciones de feria. Uno de los momentos destacados de la primera jornada será el pregón de Teresa Sánchez, presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Gijón.

El viernes 22 comenzará con la apertura del recinto ferial a las 17.00 horas. A las 18.00 horas actuará el Mago Ortega, con una exhibición y animación de bailes latinos. La tarde continuará a las 19.30 horas con el pregón de Teresa Sánchez, antes de que la programación musical tome el relevo en la plaza.

La primera noche contará con la actuación de Fran Juesas, prevista para las 20.30 horas. A las 22.30 horas será el turno de la Orquesta “Pasito Show” y, ya de madrugada, a la 01.00 horas, la jornada se cerrará con DJ Grand, según figura en el programa festivo.

El sábado 23 de mayo arrancará a las 13.00 horas con la sesión vermú de Moriarty. Por la tarde, el recinto ferial abrirá de nuevo a las 17.00 horas y a las 18.30 horas regresará el Mago Ortega, esta vez con una exhibición y animación de sevillanas.

La noche del sábado tendrá como protagonistas a De Sur a Norte, que actuará a las 20.30 horas, y a Los Testigos-BBC, programados a las 22.30 horas. La actividad continuará a la 01.00 horas con Suarezz DJ, encargado de poner música al tramo final de la jornada.

El domingo 24 de mayo combinará música y gastronomía. A las 13.00 horas comenzará la sesión vermú con José Taboada, anunciado en el programa como “el cover de Sabina”. A las 14.00 horas habrá cortador de jamón, con plato a 4 euros, y a las 14.30 horas se servirá una gran paella vecinal.

La paella tendrá un precio de 10 euros e incluirá plato de paella, pan y postre. Después, a las 17.00 horas, abrirá el recinto ferial y continuarán las actuaciones con The Clovers a las 18.00 horas, Mina Longo a las 20.00 horas y DJ Hugo a las 22.00 horas.

El cierre de las fiestas llegará el lunes 25 de mayo. La plaza del 3 de Abril acogerá la apertura del recinto ferial a las 17.00 horas, la actuación del Mago Jaco a las 17.30 y, a las 19.00 horas, la presencia de Juanín de la Torre, anunciado como cantante asturiano, antes del fin de fiesta.