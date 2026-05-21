La IA llega al Gloria Fuertes en forma de temazos para descubrir las emociones

Música y emociones se juntaron en el CMI El Llano donde los alumnos, junto a padres y educadores disfrutaron un pase del cancionero creado con IA por la profesora de robótica y pensamiento computacional, Magdalena de Pazos. Esta iniciativa se encuentra englobada dentro del proyecto completo "Moldeando emociones" que pretende favorecer el descubrimiento e identificación de las emociones básicas (alegría, tristeza, calma, ira, miedo, sorpresa, vergüenza y valentía) mediante el juego, la música, el arte, las canciones, los cuentos y las mascotas de las clases.

Cada semana el alumnado va descubriendo una emoción, a la vez que conoce su función, aprende técnicas de autorregulación (respiración, organización del rincón y espacios de las emociones, abrazos, movimiento, música, arte, relajación, etc.) y añade materiales a la Caja de las Emociones que comparten en clase.