La IA llega al Gloria Fuertes en forma de temazos para descubrir las emociones
Los alumnos de la escuelina disfrutaron de un pase en el CMI El Llano dentro del proyecto "Moldeando emociones"
Música y emociones se juntaron en el CMI El Llano donde los alumnos, junto a padres y educadores disfrutaron un pase del cancionero creado con IA por la profesora de robótica y pensamiento computacional, Magdalena de Pazos. Esta iniciativa se encuentra englobada dentro del proyecto completo "Moldeando emociones" que pretende favorecer el descubrimiento e identificación de las emociones básicas (alegría, tristeza, calma, ira, miedo, sorpresa, vergüenza y valentía) mediante el juego, la música, el arte, las canciones, los cuentos y las mascotas de las clases.
Cada semana el alumnado va descubriendo una emoción, a la vez que conoce su función, aprende técnicas de autorregulación (respiración, organización del rincón y espacios de las emociones, abrazos, movimiento, música, arte, relajación, etc.) y añade materiales a la Caja de las Emociones que comparten en clase.
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