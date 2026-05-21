"No se van a hacer pisos turísticos": la respuesta de la empresa dueña del bloque en lucha de El Llano ante las acusaciones de los sindicatos

"No se van a hacer pisos turísticos y no lo hemos planteado nunca". Con esta contundencia responde la empresa dueña del edificio del número 66 de la calle Juan Alvargonzález que esta semana se manifestó en el parque de La Serena en contra del "desahucio silencioso" que llevan sufriendo en los últimos meses, como aseguraron las ocho familias que residen. Por la otra parte, la de la empresa gestora del edificio, rechazan las acusaciones de que su intención para las viviendas sean destinarlas al uso turístico como mencionaron desde el Sindicato de Inquilinos y el Sindicato de Vivienda de Asturias.

La compañía propietaria del bloque asegura que su motivación desde el primer momento ha sido la de "mejorar la accesibilidad y las condiciones de vivienda adaptándolas a la normativa vigente europea". El inmueble, de cierta antigüedad, presenta, según los actuales vecinos, deficiencias en las zonas comunes como humedades o el estado de la puerta principal. También reclamaron falta de soluciones para solventar las averías.

El propietario asegura que no buscan conflicto alguno, solo ajustar los alquileres a la situación actual, ya que el precio de estos se mantenía estancado desde hace años, y que en todo momento estuvieron dispuestos a negociar con los actuales inquilinos. Tampoco descartan seguir avanzando en las conversaciones para llegar a un acuerdo que contente a ambas partes. "No es una cuestión de especular", reitera la empresa gestora, añadiendo que "la situación de quedarse al mismo precio es inviable".

Otra de las cuestiones que mantiene en vilo a los inquilinos es la sombra del desahucio que planea sobre ellos. La vía judicial se ha abierto sobre los vecinos cuyo contrato ha vencido y continúan residiendo en el inmueble. "Son contratos ya terminados y algunos tienen situaciones impagadas e incumplimientos", explicaron desde la propietaria, aclarando que en ningún momento buscan dejar en la calle a la gente. "Hemos llegado a una situación en la que tampoco podemos quedar sin hacer nada", explican, repitiendo que su objetivo es mantener el alquiler de los pisos a precios actualizados y con mejores prestaciones en las viviendas.

Manifestación del 6 de junio

Desde los sindicatos de Vivienda e Inquilinos plantean continuar con las movilizaciones en contra de la situación de este inmueble de la calle Alvargonzález y del que, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA, también se mantiene en lucha en la calle Eleuterio Quintanilla ante una situación similar.

Para el sábado 6 de junio está prevista una manifestación que iniciará en la plaza de El Humedal en Gijón y recorrerá varias calles, incluyendo el barrio de El Llano como muestra de apoyo a estos residentes. Bajo el lema: "La vivienda nos cuesta la vida: su negocio, nuestra ruina", denuncian que la situación "de la clase trabajadora no ha hecho más que empeorar". "Alquileres abusivos, desahucios y especulación que campan a sus anchas. Ni el gobierno central, ni el autonómico han querido enfrentarse al negocio inmobiliario", expresan en el manifiesto compartido para la convocatoria.

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También reclaman varios puntos como los alquileres indefinidos, el fin de los desahucios, la desmercantilización de la vivienda pública, la expropiación de pisos vacíos y turísticos, el desmantelamiento de las empresas de desokupación y condicionar la compra al uso residencial.