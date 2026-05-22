El Llano inaugura sus fiestas "con normalidad", pero solicitando más facilidades burocráticas al Ayuntamiento de Gijón: "Tienen que ser más flexibles"

Con unas temperaturas veraniegas y en plena polémica por la suspensión de las celebraciones de Montevil para este verano, la Asociación Vecinal "Fumeru" de El Llano celebró este viernes en la plaza del Tres de Abril la primera de las cuatro jornadas de sus fiestas. La gran protagonista de la jornada fue la presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Gijón, Teresa Sánchez, quien reivindicó en su pregón al Ayuntamiento de Gijón que "se den más facilidades y sean más flexibles con las asociaciones de vecinos y con las comisiones de fiestas para que sea más ágil y menos burocrático conseguir los permisos". "No puede ser que haya barrios que se queden sin sus fiestas", resaltó la pregonera.

Desde primera hora de la tarde, numerosas familias y grupos de amigos comenzaron a acudir a la plaza del Tres de Abril, donde la actividad arrancó a las 18.00 horas con la actuación del Mago Ortega y una exhibición y animación de bailes. Esas citas sirvieron como aperitivo del pregón de Teresa Sánchez, quien se mostró agradecida por poder disfrutar de esa oportunidad en el año en el que cumple sus "bodas de plata" en Gijón. "La cercanía de mi casa con este barrio hace que me sienta de El Llano", remarcó la presidenta de la junta local de la Asociación Contra el Cáncer, que recordó su etapa como directora del teatro Jovellanos y de Festejos de Gijón.

Teresa Sánchez también puso el foco en la recuperación de las fiestas de El Llano con Ángel Ramos como presidente en 2023 y aprovechó la ocasión para destacar las actividades y talleres que impulsan en la Asociación Contra el Cáncer. Por último, tras conocer la cancelación de las fiestas de Montevil, la pregonera pidió que el Ayuntamiento "consiga dar facilidades". "Las fiestas, aunque a mucha gente les pueden molestar, son 3 o 4 días que dinamizan el barrio, animan a la gente a salir a la calle y generan alegría", completó Sánchez, quien al acabar su pregón bailó al ritmo de "Holiday", de Madonna, junto a sus compañeros de Claqué Asturias.

Los componentes de la asociación "Fumeru" se mostraron orgullosos de celebrar un año más sus fiestas. "Estamos muy ilusionados. El tiempo nos va a acompañar y la gente se entrega totalmente. Vienen vecinos de todos los barrios", comentó la presidenta de la entidad, Begoña Ferrín, que aseguró que "hemos podido organizar las fiestas bien, con mucho trámite pero adaptándonos". "Tuvimos que pagar una fianza de 1.000 euros por uso del espacio público, pero lo demás lo vimos prácticamente igual que otros años. Lo cierto es que habían prometido que simplificarían los trámites y al final no vimos cambios. Tuvimos que mover mucho papeleo", desarrolló Ferrín.

Al igual que en las ediciones anteriores, esta entidad ha subcontratado la barra y los hinchables de los festejos a otra empresa y desde la asociación tan solo tuvieron que pagar la seguridad, el plan de autoprotección y lo correspondiente a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).

Tanto los feriantes como los asistentes a la primera jornada coincidieron a la hora de apuntar que "ojalá haya un acuerdo entre la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV) de la zona urbana y el Ayuntamiento" en la reunión prevista para este lunes. "Hay mucha gente que trabaja en estas fiestas y si se suspenden es un palo para ellos. Además, las fiestas son patrimonio de la ciudad y hay que cuidarlas", señaló Patricia Martín, mientras su hijo Jorge García se divertía en las atracciones de las fiestas.

La primera jornada de los festejos en El Llano llegarán a su fin con las actuaciones de Fran Juesas, la Orquesta "Pasito Show" y DJ Grand. Este sábado, la actividad arrancará a las 13.00 horas con una sesión vermú. Las fiestas terminarán el lunes.