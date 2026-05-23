Los vigilantes defienden las medidas de seguridad en las fiestas de prao de Gijón: "Tienen que estar por encima de cualquier interés"

En plena polémica por la suspensión de las fiestas de Montevil y ante la inminente reunión de la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV) de la zona urbana con el Ayuntamiento de Gijón, la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias defendió este sábado las medidas de seguridad que se exigen para la celebración de este tipo de eventos.

Desde la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa) criticaron que "las comisiones de fiestas están generando una polémica artificial sobre unos requisitos que no son nuevos ni extraordinarios". "Las medidas de seguridad, los planes de autoprotección, la presencia de seguridad privada y la atención sanitaria se llevan exigiendo desde hace años en cualquier evento con afluencia de público", aseguraron desde la entidad que lidera Jorge Cuesta, antes de subrayar que "son obligaciones lógicas y necesarias para garantizar la seguridad de los asistentes".

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Respecto a las demandas de algunas asociaciones, los vigilantes lamentaron que "resulta preocupante que algunas comisiones pretendan presentar estas exigencias como un ataque a las fiestas populares, cuando en realidad forman parte de la responsabilidad básica de cualquier organización". "La seguridad tiene que estar siempre por encima de cualquier interés", completaron.