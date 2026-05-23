Los vigilantes defienden las medidas de seguridad en las fiestas de prao de Gijón: "Tienen que estar por encima de cualquier interés"
"Se está generando una polémica artificial sobre unos requisitos que no son nuevos ni extraordinarios", remarcan desde Avispa
En plena polémica por la suspensión de las fiestas de Montevil y ante la inminente reunión de la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV) de la zona urbana con el Ayuntamiento de Gijón, la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias defendió este sábado las medidas de seguridad que se exigen para la celebración de este tipo de eventos.
Desde la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa) criticaron que "las comisiones de fiestas están generando una polémica artificial sobre unos requisitos que no son nuevos ni extraordinarios". "Las medidas de seguridad, los planes de autoprotección, la presencia de seguridad privada y la atención sanitaria se llevan exigiendo desde hace años en cualquier evento con afluencia de público", aseguraron desde la entidad que lidera Jorge Cuesta, antes de subrayar que "son obligaciones lógicas y necesarias para garantizar la seguridad de los asistentes".
Respecto a las demandas de algunas asociaciones, los vigilantes lamentaron que "resulta preocupante que algunas comisiones pretendan presentar estas exigencias como un ataque a las fiestas populares, cuando en realidad forman parte de la responsabilidad básica de cualquier organización". "La seguridad tiene que estar siempre por encima de cualquier interés", completaron.
El Llano continúa con sus festejos
Por otro lado, los vecinos de El Llano disfrutan este sábado de la segunda jornada de las fiestas de la asociación "Fumeru", que empezó con una sesión vermú al mediodía. Las celebraciones llegan a su fin el lunes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece una mujer de 65 años en Gijón tras atragantarse en el convite de la comunión de su nieto
- Caldones llora a Geli Díaz, hostelera de La Bombilla, fallecida tras atragantarse en la comunión de su nieto: 'Era sociable y servicial
- Rajan en el estómago con un cúter a un joven en Gijón: 'Habían quedado para arreglar las cosas
- Localizan una calavera en el interior de una casa deshabitada de un barrio de Gijón
- El Ayuntamiento defiende los trámites de las fiestas de prao, tras la cancelación de las de Montevil: 'No es cierto que se hayan introducido requisitos nuevos
- Dos heridos y tres coches implicados en un fuerte accidente múltiple en el centro de Gijón
- La regeneración de la zona oeste de Gijón aviva los precios de la vivienda: hasta 700.000 euros por un piso
- Un régimen sancionador reforzado para luchar contra el maltrato animal en Gijón y reducir conflictos vecinales por las mascotas