Gaspar García Laviana, una arteria muy transitada en la que "todas las semanas hay accidentes o sustos": los vecinos piden "concienciación" vial tras los últimos incidentes

La avenida de Gaspar García Laviana, que recorre los barrios de El Llano y Pumarín, es una vía vital para conectar distintas zonas de la ciudad. Actúa, por ejemplo, de "continuación" de Príncipe de Asturias, por lo que, además, es ingente la cantidad de camiones que circulan por ella. El tráfico que soporta hace inevitable que, de vez en cuando, ocurran accidentes. Según los vecinos, dos son los puntos específicos en los que la peligrosidad aumentan sobremanera: los cruces con las avenidas de El Llano y Schulz. "Prácticamente cada día hay un susto", lamentan los habituales, que reivindican que se respeten los semáforos y, en definitiva, "concienciación" en materia vial.

El asunto de Gaspar García Laviana se abordó el pasado viernes en la comisión de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Participación Ciudadana. Desde IU apuntaron que la avenida es "un punto negro de la movilidad en Gijón" y pidieron mejoras para reducir la siniestralidad. Desde el Ayuntamiento aseguraron que ya se realizan controles aleatorios de velocidad y que la mayor parte de los incidentes llegan más por cambios de carril imprevistos o despistes que por una cuestión puramente de kilómetros por hora. "Hay bastantes semáforos y a veces se lo saltan", afirma Davinia Martín, para quien el cruce con Schulz es especialmente conflictivo. También le da un toque de atención a ciclistas y conductores de patinetes. "Cogen mucha velocidad y no ven el peligro", subraya.

La preocupación vecinal crece cuando se habla del cruce entre Gaspar García Laviana y la avenida de El Llano. Los sonidos del claxon se suceden en esa zona, donde hace un par de semanas tuvo lugar un grave accidente que arrojó varios heridos tras una fuerte colisión múltiple. "Todas las semanas hay accidentes o sustos; es un cruce muy transitado", manifiesta Javier Piñera, que reside precisamente en Gaspar García Laviana, muy cerca de esa esquina, y es testigo diario del trajín de tráfico que hay en el entorno. "Hay faltas de atención", declara Piñera. Para más inri, el movimiento de personas también es notorio. El parque de Los Pericones está a tiro de piedra y es lugar de paso para quien ir hacia Contrueces o, en el sentido inverso, hacia el centro de la ciudad.

La avenida de Gaspar García Laviana fue escenario en diciembre de otro incidente. En ese caso se vieron involucrados un turismo y una motocicleta. Meses atrás un conductor arrolló a dos peatones que requirieron asistencia sanitaria. En cuanto a posibles medidas, Rubén Yano no vería pertinente una reducción de la velocidad permitida. "El tráfico, aunque más lento, sería el mismo", proclama Yano, vecino de El Llano. Para su mujer, Silvia Yera, hay que poner la mirada en el cruce con la avenida de El Llano. Asevera que no son pocos los conductores que "invaden" otro carril cuando quieren girar a la derecha en dirección a la rotonda de El Llano. "Y, si la carretera está mojada, el coche se te va", agrega.

Los vecinos reivindican "concienciación" vial en la avenida de Gaspar García Laviana (en imágenes) / Marcos León

Alejandro Farpón, concejal de IU, alegaba hace unos días que la causa de los problemas de Gaspar García Laviana es, grosso modo, el diseño de la avenida. "Funciona a modo de prolongación de la autopista en vía urbana", explicó el edil, que remarcó que "solo en este mes se han producido dos accidentes de gravedad en la zona con varios heridos, daños en elementos del mobiliario urbano e incluso la necesidad de intervención de los bomberos". Sobre el terreno, la inquietud vecinal está más en la peligrosidad de los cruces que en el tramo "recto" en sí. Nuria Espeso, de La Calzada, acude rutinariamente a la zona pues trabaja en el pabellón de El Llano-Contrueces. "A ciertas horas de la mañana se forman buenos líos", recalca Espeso, que incide en que, como tal, el contexto de la avenida no es alarmante. "Está regulada por semáforos; lo que hay que hacer es no saltárselos", sentencia.

La configuración de la vía tampoco convence demasiado a Silvia Yera. "Hay dos carriles y, como una ambulancia necesite pasar y te pille en un semáforo, no hay margen de maniobra", expone la vecina, que comparte el sentir a pie de calle y señala que la receta más adecuada para evitar accidentes en una avenida con tanto ir y venir de vehículos es la concienciación. Como quien dice, precaución al volante.