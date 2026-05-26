El Llano busca 50 voluntarios para la celebración de su carrera popular

El barrio de El Llano está ultimando los preparativos para celebra el próximo mes de junio su tradicional carrera popular solidaria, que este año cumple su octava edición. Una cita que estará enfocada a la asociación Síndrome Phelan McDermid.

Pero los impulsores del encuentro deportivo precisan ayuda. Es por eso que desde la asociación vecinal "La Serena" han realizado un llamamiento para buscar voluntarios que ayuden el buen desarrollo de la carrera, que contará con un recorrido de cinco kilómetros.

En concreto, señalan desde el colectivo de vecinos, se necesita a un equipo de 50 personas que supervisen los cortes de las calles por las que discurrirá la carrera. Para optar a ser voluntario se precisan como requisitos ser mayor de edad y, "a ser posible", tener permiso de conducir. Y "ganas de ayudar y pasar una mañana deportiva y solidaria", matizan.

La Serena hace ya varias semanas que abrió sus inscripciones para esta carrera que se celebrará el día 7 de junio, domingo. Hay una camiseta oficial de la carrera para los corredores. El coste de la inscripción para los adultos es de 8 euros y de 3 euros para los niños.

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Este año todos mirarán a la Asociación Síndrome Phelan McDermid, que trata con pacientes y sus familias que padecen esta enfermedad rara genética causada por alteraciones en el cromosoma 22, concretamente en una región llamada 22q13 o en el gen SHANK3.