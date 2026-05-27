De los Rolling Stones hasta Patti Smith y Rammstein "llegan a Gijón" con el nuevo ciclo de Conciertos Imposibles
El Centro Municipal de El Llano y la Antigua Escuela de Comercio acogerán la cita el mes de junio
De los Rolling Stones hasta Patti Smith y Rammstein. El nuevo ciclo de Conciertos Imposibles, la iniciativa de Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón en colaboración con el Festival Corto Gijón y "Bring the Noise", acercará a traves de la gran pantalla conciertos míticos que ya no pueden repetirse.
La cita, en el Centro Municipal Integrado de El Llano y en el salón de actos de la Antigua Escuela de Comercio, tendrá lugar del 1 al 3 de junio. Este ciclo "busca democratizar el acceso a hitos históricos de la música contemporánea. Conciertos míticos que, por la disolución de las bandas, la muerte de sus integrantes o el paso del tiempo, se presentan en un formato audiovisual que permite volver a sentir la intensidad de aquellos directos únicos", explican desde la Fundación.
La programación permitirá rendir homenaje a Pattu Smith, reciente Premio Princesa de Asturias, y rememora el mítico paso de los Rolling Stones por Gijón en 1994. También se pone el foco de atención "en la dirección artística de realizadores de la talla de Paul Dugdale, Romain Guelat y Jonas Åkerlund". "El concierto no se trata solo como un evento musical, sino como una pieza cinematográfica de visionado imprescindible", rematan desde la Fundación municipal de Cultura.
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