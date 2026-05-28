Construyir persones y non máquines

La vieyera llévate a caminos d’alcordanza, a tiempos nos que suañabes más que vivíes, onde la esperanza nun mundiu meyor paecía real, non una tristaya marcha atrás. Poro, depués de pasiar per El Muelle y daqué per El Muru, empobino pa la cai La Merced a sentime aquel mocín que diba facer les práutiques de Maxisteriu al colexu públicu Xovellanos. A remembrar aquel periodu d’interín pela Asturies rural, na que tuve la suerte de compartir con maestres/os de la xeneración anterior que modernizaron la enseñanza tres la dictadura.

Buscabes una enseñanza llibre, onde la memorística pura y dura del franquismu daba pasu a nueves formes d’entender l’aprendizaxe. Cuidabes que l’alumnáu tenía toa una riestra capacidaes que desarrollar que los facíen crecer como persones. La imaxinación, la creatividá, la ciencia, la plasticidá de la mente…, escargateabes per llibros de didautica, cursinos, grupos de trabayu…, queríes que la to chavalería asomare a nuevos mundos del conocimiento, y tu tamién queríes enanchar la to capacidá discente.

Tiempos de felicidá, de modernidá, onde amabes lo que facíes, con esa norma que tanto prauticabes: si queríemos que l’alumnáu fuere feliz deprendiendo, teníemos que selo nosotros enseñando. Saber qu’había siempre nuevos caminos que nos averaben a otres formes d’enseñar y vivir.

Entamóse d’aquella a dar Llingua Asturiana y esperábemos que fuere eso: un principiu, que se meyorare en pocu tiempu la esperiencia. Tontos de nós, namái que yera una engañifa pa que nun cambiare nada, pa qu’Asturies nun recibiere nunca la democracia real.

Nestos díes tán lluchando’l profesoráu d’asturianu pa que se-yos reconoza la especialidá. Los políticos tán a buscar xustificaciones pa dar un regalín pa que se contenten y los dexen en paz ensin que nada cambie. Namái cola oficialidá, cola obligatoriedá del asturianu en tolos niveles, col horariu neto al castellán y un profesoráu opositando llograremos la normalización del asturianu.