El Llano se prepara para un nuevo torneo de fútbol solidario

La muestras de solidaridad en El Llano no cesan. A la carrera popular prevista para el próximo día 7, se suma como anticipo un torneo de fútbol cuyos beneficios también irán destinados a la asociación Síndrome Phelan-McDermid.

Esta prueba deportiva está organizada por la vocalía de Juventud de la asociación vecinal La Serena y se celebrará el sábado 6 de junio en el colegio público El Llano. La inscripción, hasta el día antes, es de 15 euros por equipo.

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Las condiciones establecidas es que los jugadores deben ser de un máximo de 7 por equipo (cinco titulares obligatorios más dos suplentes) y todos mayores de 16 años.