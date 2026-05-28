El Llano se prepara para un nuevo torneo de fútbol solidario
La competición se celebrará el próximo 6 de junio
La muestras de solidaridad en El Llano no cesan. A la carrera popular prevista para el próximo día 7, se suma como anticipo un torneo de fútbol cuyos beneficios también irán destinados a la asociación Síndrome Phelan-McDermid.
Esta prueba deportiva está organizada por la vocalía de Juventud de la asociación vecinal La Serena y se celebrará el sábado 6 de junio en el colegio público El Llano. La inscripción, hasta el día antes, es de 15 euros por equipo.
Las condiciones establecidas es que los jugadores deben ser de un máximo de 7 por equipo (cinco titulares obligatorios más dos suplentes) y todos mayores de 16 años.
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