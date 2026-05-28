De premio escolar a realidad: el IES Jovellanos tendrá un patio lleno de árboles y con zona de picnic

Lo prometido es deuda y la concejalía de Medio Ambiente tenía una deuda con la comunidad educativa del IES Jovellanos que ahora va a pagar. Y es que en octubre de 2025, y en el marco del evento "Climathon Global Day Gijón: Naturaliza tu centro", se organizó un concurso entre varios centros de Educación Secundaria que debían hacer propuestas de renaturalización de sus patios. El premio para el ganador era el compromiso de la concejalía de Rodrigo Pintueles de invertir hasta 40.000 euros en un proyecto de ese tipo en el centro.

A licitación acaba de salir el plan de obras de renaturalización del patio del IES Jovellanos por 39.991 euros y un plazo de ejecución de dos meses. La idea es aprovechar las vacaciones escolares para realizar el trabajo y que todo esté completado cuando el alumnado se incorpore al inicio del próximo curso.

Ahora mismo el patio del centro carece de vegetación más allá, se explica en el informe técnico, de "unos árboles en una de las esquinas del patio que han sido desmochados recientemente, perdiendo prácticamente la copa, y una pequeña esquina con varios bancales de plantación que es ulizada como zona de huerto escolar". Esa ausencia de vegetación y de zonas verdes hace que no existan apenas zonas de sombra y que todo el agua de lluvia se vaya incorporado directamente a la red de saneamiento, dándose en ocasiones problemas de inundabilidad al no poder evacuar la cantidad de agua que recoge una superficie pavimentada tan grande.

Plano con el proyecto de renaturalización del patio del IES Jovellanos. / Lne

¿Cual es el plan de renaturalización? La solución adoptada pasa por la generación de espacios que permitan la plantación de la mayor candad de arbolado posible sin condicionar el resto de usos del espacio. La plantación se hará con el sistema Estocolmo para mejorarlas condiciones del arbolado y generar un sistema de drenaje sostenible incorporando las aguas pluviales al ciclo del agua sin necesidad ser verdas a la red de saneamiento.

El proyecto no solo incluye plantar unos quince árboles. También generar una zona de reunión alrededor de una mesa de picnic. El proyecto lleva la firma de Marta Nosti, jefa del servicio de Parques y Jardines de la concejalía de Medio Ambiente pero la inspiración está en el proyecto que alumnado de 3º de la ESO del instituto presentaron al concurso. El jurado les eligió vencedores sobre las propuestas de los IES Padre Feijoo y Rosario Acuña.