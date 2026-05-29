El Conseyu de la Mocedá concienciará sobre los riesgos del tabaco y el vapeo este domingo en Gijón
La iniciativa se llevará a cabo en la Cuesta del Cholo
Para celebrarel Día Mundial Sin Tabaco desde el Conseyu de Mocedá de Gijón se llevará a cabo una iniciativa este domingo para concienciar a los jóvenes sobre los riesgos del tabaco y, especialmente, los nuevos formatos de consumo como los vapeadores. El objetivo, explican "es ofrecer información clara y cercana sobre los riesgos reales de estas sustancias, desmontando mitos sobre su supuesta inocuidad".
La iniciativa se llevará a cabo el próximo domingo en la Cuesta del Cholo en horario de 19.00 a 21.00 horas impulsado por el grupo de salud del Conseyu. La actividad "se centrará de manera prioritaria en abordar el tabaquismo tradicional y las nuevas tendencias de consumo que se han popularizado entre la juventud, como el vapoer y los vapeadores".
Para conectar con el público joven, explican en el Conseyu, la campaña "utilizará códigos e imágenes cercanas a su realidad, distribuyendo materiales visuales e informativos diseñados específicamente para desmontar las estrategias de marketing de la industria tabaquera".
La actuación contará con varias propuestas para lograr transmitir el mensaje.
- Pasapalabra de la salud: centrado especialmente en mitos y verdades sobre el tabaco, el vaper y nuevas pautas de consumo.
- Espacio informativo y de debate: resolución de dudas sobre los efectos y riesgos del vapeo y otras sustancias en el organismo.
- Circuito de simulación: uso de gafas de simulación de consumo de sustancias para concienciar sobre la alteración de la percepción.
- Reparto de merchandising y materiales preventivos: entrega de folletos informativos, preservativos y las chapas exclusivas para esta campaña, las cuales utilizan lemas e imágenes de impacto directo como "Que no te metan gol con el tabaco" o la conmemorativa del "31 de mayo Día Mundial Sin Tabaco".
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